Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • 7 Minute 11 Second Viral MMS: अब इस कपल का MMS हुआ Viral, सोशल मीडिया पर मचा बवाल; ओरिजनल क्लिप खोज रहे लोग

7 Minute 11 Second Viral MMS: अब इस कपल का MMS हुआ Viral, सोशल मीडिया पर मचा बवाल; ओरिजनल क्लिप खोज रहे लोग

Edited By Ramanjot, Updated: 06 Jan, 2026 04:07 PM

couple s 7 minute 11 second mms goes viral

7 Minute 11 Second Viral MMS: इससे पहले सोशल मीडिया पर 19 मिनट 34 सेकंड के एक कथित MMS को लेकर भी काफी हंगामा हुआ था। उसी के बाद से अलग-अलग समय अवधि वाले वीडियो क्लिप्स वायरल होने लगे।

Umair 7 Minute 11 Second Viral MMS: सोशल मीडिया पर एक बार फिर एक वायरल वीडियो को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। यह वीडियो “Umair Viral Video 7 Minute 11 Second” के नाम से इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है। लोग गूगल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो के ओरिजनल क्लिप को खोज रहे हैं।  

क्या है 7 मिनट 11 सेकंड का वायरल वीडियो? 

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो पाकिस्तान से जुड़ा है और इसकी लंबाई ठीक 7 मिनट 11 सेकंड है। इसी समय अवधि की वजह से यह वीडियो अलग पहचान बना रहा है। कई प्लेटफॉर्म्स पर इसके छोटे-छोटे हिस्से शेयर किए जा रहे हैं, जिससे लोगों की जिज्ञासा और बढ़ गई है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में एक युवक और युवती नजर आते हैं। लड़की घर, रूम और किचन जैसी जगहों को दिखाती है। इसे लेकर यूजर्स अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं सामने रख रहे हैं। 

पहले चर्चा में आया था 19 मिनट 34 सेकंड का वीडियो 

इससे पहले सोशल मीडिया पर 19 मिनट 34 सेकंड के एक कथित MMS को लेकर भी काफी हंगामा हुआ था। उसी के बाद से अलग-अलग समय अवधि वाले वीडियो क्लिप्स वायरल होने लगे।

क्या वीडियो असली है? 

हालांकि अभी तक वीडियो को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान पुलिस या किसी सरकारी एजेंसी का कोई बयान सामने नहीं आया है। यह साफ नहीं हुआ है कि वीडियो असली, एडिटेड या AI/Deepfake है 

और ये भी पढ़े

Umair Viral Video 7 Minute 11 Second को लेकर इंटरनेट पर भले ही खूब चर्चा हो रही हो, लेकिन इसकी सच्चाई को लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ऐसे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है।


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!