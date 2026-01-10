Main Menu

  • Bihar Politics: नीतीश कुमार का सख्त फैसला! 12 नेताओं को पार्टी से निकाला, जेडीयू में मचा हड़कंप

Edited By Ramanjot, Updated: 10 Jan, 2026 09:07 AM

du operation clean

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को मिली भारी जीत के बाद जेडीयू अब पार्टी में सख्ती बरत रही है। पिछले साल हुए चुनाव में एनडीए को कुल 202 सीटें मिलीं, जिसमें बीजेपी ने 89 और जेडीयू ने 85 सीटें जीतीं।

Bihar Politics News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को मिली भारी जीत के बाद जेडीयू अब पार्टी में सख्ती बरत रही है। पिछले साल हुए चुनाव में एनडीए को कुल 202 सीटें मिलीं, जिसमें बीजेपी ने 89 और जेडीयू ने 85 सीटें जीतीं। पार्टी का मानना है कि कुछ और सीटों पर जीत संभव थी, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने एनडीए और जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया। इसी को लेकर जेडीयू ने 'ऑपरेशन क्लीन' शुरू किया है। पार्टी ने शुक्रवार को 12 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इनमें पूर्व विधायक अशोक सिंह भी शामिल हैं।

पार्टी अध्यक्ष का बयान

बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाह ने कहा: "जेडीयू और एनडीए के खिलाफ काम करने वाले सभी लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। यह कार्रवाई अनुशासन बनाए रखने के लिए की गई है।" निष्कासन पत्र पर उनके हस्ताक्षर हैं।

तीन सदस्यीय समिति की जांच के बाद हुआ फैसला

पार्टी सूत्रों के अनुसार, चुनाव के दौरान अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायतों पर एक तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी। समिति ने गहन जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

6 साल के लिए निष्कासित हुए ये 12 नेता

  • अशोक सिंह (पूर्व विधायक)
  • रामदास सदा
  • संजीव कुमार सिंह (औरंगाबाद)
  • संजय कुशवाहा
  • कमला दशहरा (सीवान)
  • प्रिंस साहा (सहरसा)
  • अविनाश लाल देव (दरभंगा)
  • गोपाल शर्मा
  • महेंद्र सिंह
  • दास मुर्तजा शोधकर्ता
  • अमित कुमार पम्मू (जहानाबाद)
  • मो. जमीलुर्रहमान

ये नेता औरंगाबाद, सीवान, सहरसा, दरभंगा और जहानाबाद जिलों से हैं। जेडीयू का यह कड़ा फैसला पार्टी में अनुशासन और एकजुटता बनाए रखने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है।

