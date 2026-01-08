Main Menu

  Nawada: नवादा में 539 शिक्षकों को लापरवाही पड़ी भारी, हो सकती है विभागीय कार्रवाई, डीईओ ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम!

Edited By Ramanjot, Updated: 08 Jan, 2026 08:56 AM

बिहार के नवादा जिले में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की लापरवाही सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है।

Nawada News: बिहार के नवादा जिले में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की लापरवाही सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले 539 शिक्षकों, शिक्षिकाओं और प्रधानाध्यापकों को जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) ने नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग ने इसे निर्देशों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए चेतावनी दी है कि समय पर जवाब नहीं देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर नहीं दर्ज की उपस्थिति, विभाग नाराज

जिला शिक्षा पदाधिकारी दीपक कुमार द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि पोर्टल से मिली रिपोर्ट के अनुसार जिले के कई सरकारी स्कूलों में नियोजित, विशिष्ट और अन्य शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक नियमित रूप से अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। यह व्यवस्था शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षकों की अनदेखी से विभागीय आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। डीईओ ने इसे बेहद गंभीर और खेदजनक बताया है।

24 घंटे में स्पष्टीकरण नहीं तो कठोर कार्रवाई!

सभी संबंधित शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब दें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वेतन कटौती से लेकर निलंबन तक के कदम शामिल हो सकते हैं। डीईओ ने साफ कहा कि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो, इसके लिए हर शिक्षक खुद जिम्मेदार होगा।

इस आदेश की कॉपी सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को भी भेजी गई है। उन्हें अपने क्षेत्र के स्कूलों पर सख्त निगरानी रखने और पोर्टल पर नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने को कहा गया है। स्कूल प्रधानों को भी अपने स्टाफ को स्पष्ट निर्देश देने के आदेश दिए गए हैं।

शिक्षा विभाग के इस सख्त कदम से नवादा जिले के सरकारी स्कूलों में हड़कंप मच गया है। शिक्षक अब जल्द से जल्द अपनी उपस्थिति अपडेट करने में जुट गए हैं। विभाग का संदेश साफ है – शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और जवाबदेही से कोई समझौता नहीं होगा। 

