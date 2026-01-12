बिहार में युवती से गैंगरेप: पहले जबरन पिलाई शराब, फिर 6 दरिंदों ने रातभर मिटाई अपनी हवस; नशे की हालत में बारी बारी किया...

दरअसल, यह सारी वारदात डगरूआ थाना क्षेत्र स्थित बरियार चौक स्थित जया ट्रेडर्स में हुई। बताया जा रहा है कि युवती नेवललाल चौक से पैदल ही अपने घर की ओर जा रही थी। इस दौरान कार सवार कुछ युवकों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे जया ट्रेडर्स के एक सुनसान कमरे...

Bihar Gangrape: बिहार के पूर्णिया जिले से ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसके पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल, यहां करीब छह दरिंदों ने पैदल घर जा रही युवती का अपहरण कर लिया और फिर एक सुनसान कमरे में ले जाकर उसे जबरन शराब पिलाई। हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई... इसके बाद दरिंदों ने उसे बंधक बनाकर बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया।



दरअसल, यह सारी वारदात डगरूआ थाना क्षेत्र स्थित बरियार चौक स्थित जया ट्रेडर्स में हुई। बताया जा रहा है कि युवती नेवललाल चौक से पैदल ही अपने घर की ओर जा रही थी। इस दौरान कार सवार कुछ युवकों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे जया ट्रेडर्स के एक सुनसान कमरे में ले गए। वहां आरोपियों ने पहले तो लड़की को जबरन शराब पिलाई और फिर नशे की हालत में बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया।



पांच आरोपी मौके से फरार

इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद पांच आरोपी मौके से फरार हो गए जबकि एक मुख्य आरोपी मो. जुनैद ( जो कि जया ट्रेडर्स का संचालक है) नशे की हालत में वहीं सो गया। इसी बीच युवती ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को आपबीती बताई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे का नजारा देख दंग रह गई। पीड़िता लहूलुहान हालत में रो रही थी, जबकि आरोपी जुनैद बगल में ही सो रहा था। पुलिस ने तत्काल मोहम्मद जुनैद को गिरफ्तार कर लिया।



युवती की हालत गंभीर

वहीं पीड़िता को इलाज के लिए पूर्णिया GMCH में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने पांच अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष छापामारी दल का गठन किया है।