VIDEO: मधेपुरा में एंबुलेंस से गांजा तस्करी, 4 आरोपियों को 12 साल की सजा...2 महिला भी शामिल

Edited By Swati Sharma, Updated: 10 Jan, 2026 03:38 PM



A-

A+

#MadhepuraPolice #GanjaSmuggling #Smuggler #Madhepura #BiharNews Bihar News: मधेपुरा में गांजा तस्करी (Ganja Smuggling) के मामले में चार आरोपियों को ADJ-3 न्यायाधीश विकास कुमार मिश्रा की अदालत ने 12-12 साल की सश्रम कारावास की कारावास की सजा...