Bihar News: गर्दनीबाग अस्पताल को क्यों किया गया खाली? जानिए क्या बनने जा रहा है नया

Edited By Ramanjot, Updated: 31 Dec, 2025 08:58 PM

gardanibagh hospital to get new three storey modern building

नीतीश सरकार में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुराने अस्पतालों को नये व अत्याधुनिक करने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में राजधानी के पुराने व प्रसिद्ध अस्पताल गर्दनीबाग अस्पताल का जीर्णोद्धार जल्द ही किया जायेगा।

Bihar News: नीतीश सरकार में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुराने अस्पतालों को नये व अत्याधुनिक करने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में राजधानी के पुराने व प्रसिद्ध अस्पताल गर्दनीबाग अस्पताल का जीर्णोद्धार जल्द ही किया जायेगा। मिली जानकारी के अनुसार गर्दनीबाग अस्पताल के पुराने बिल्डिंग को तोड़कर तीन मंजिला अस्पताल बनाने की योजना बनायी जा रही है। इसके लिए हाल ही में अस्पताल में बीएमएसआइसीएल की टीम ने गर्दनीबाग परिसर में आकर पुराने अस्पताल का परिमाप किया है। इसके अलावा नये अस्पताल में वर्तमान सुविधा से भी अधिक व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। ताकि अस्पताल में आने वाले मरीजों को हर मुमकिन बेहतर उपचार दिया जा सकें।

परिमाप के बाद भेजी गयी रिपोर्ट

इस विषय पर अधिक जानकारी देते हुए गर्दनीबाग अस्तपाल की उपाधीक्षक सीमा सिंह ने कहा कि नये अस्पताल के निर्माण के लिए परिमाप के बाद अस्पताल प्रशासन ने रिपोर्ट को जमा कर दिया जा चुका है। जल्द ही नये अस्पताल के निर्माण का काम शुरू हो सकता है। वहीं अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भी बताया कि बीएमएसआइसीएल ने नये अस्पताल को तीन मंजिला ही बनाने की तैयारी कर रहे है। जानकारी के लिए बता दें कि गर्दनीबाग अस्पताल के पास ही स्थित सिविल सर्जन ऑफिस को रिनोवेट करने का काम जल्द ही शुरू किया जायेगा।

सितंबर महीने में पुराने अस्पताल से खाली कर बगल के बिल्डिंग में हुआ शिफ्ट

जानकारी के लिए बता दें कि इसी साल सितंबर महीने में पुराने अस्पताल को बगल के नये अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। ताकि नये बिल्डिंग के निर्माण में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

