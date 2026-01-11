VIDEO: ओवैसी पर गिरिराज सिंह का जोरदार हमला,'देश में दूसरा पाकिस्तान नहीं बनेगा’

Edited By Swati Sharma, Updated: 11 Jan, 2026 03:39 PM



A-

A+

#GirirajSingh #BiharPolitics #Begusarai #UnionMinisterGirirajSingh Bihar Politics: बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी द्वारा बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनने के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि यहां ना अब कोई पाकिस्तान बनेगा न शरिया...