Gold Price Today: अचानक लुढ़का सोने का भाव, 24 कैरेट गोल्ड हुआ सस्ता, जानिए आज का ताजा रेट

सोना खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है। लगातार उतार-चढ़ाव के बाद सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है।

Gold Price Today : सोना खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है। लगातार उतार-चढ़ाव के बाद सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। अखिल भारतीय सर्राफा बाजार और इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब शनिवार और रविवार को भी यही रेट मान्य रहेंगे।

बिहार में क्यों घटा सोने का दाम?

दिल्ली सर्राफा बाजार में कमजोरी और MCX पर गिरावट का असर बिहार के बाजारों में भी साफ दिखा। राजधानी पटना समेत राज्य के कई शहरों में ज्वैलर्स ने कम रेट पर कारोबार किया। हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना मजबूत बना हुआ है, लेकिन घरेलू स्तर पर मुनाफावसूली के चलते कीमतों में नरमी आई है।

IBJA के मुताबिक आज का सोने का भाव

24 कैरेट सोना: ₹1,52,078 प्रति 10 ग्राम

23 कैरेट सोना: ₹1,51,469 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,39,303 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना: ₹1,14,059 प्रति 10 ग्राम

14 कैरेट सोना: ₹88,966 प्रति 10 ग्राम

चूंकि शनिवार-रविवार को बुलियन मार्केट बंद रहता है, इसलिए बिहार में भी अगले दो दिन यही रेट लागू रहेंगे।

बिहार के प्रमुख शहरों में सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)

शहर 24 कैरेट सोना 22 कैरेट सोना 18 कैरेट सोना

पटना ₹1,53,760 ₹1,40,950 ₹1,15,330

गया ₹1,53,650 ₹1,40,850 ₹1,15,250

मुजफ्फरपुर ₹1,53,700 ₹1,40,900 ₹1,15,290

भागलपुर ₹1,53,620 ₹1,40,800 ₹1,15,200

( शहरों के रेट में स्थानीय टैक्स और मेकिंग चार्ज के कारण थोड़ा अंतर संभव है।)

पिछले कारोबारी दिन क्या रहा हाल?

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली में 24 कैरेट सोना करीब ₹3,400 प्रति 10 ग्राम टूट गया था। MCX पर भी शुरुआती कमजोरी दिखी, हालांकि बाद में वायदा भाव में आंशिक सुधार देखने को मिला। बिहार के सर्राफा बाजारों में इसी ट्रेंड को फॉलो किया गया।

सोना खरीदने वालों के लिए क्या है संकेत?

बिहार में शादी-विवाह और मांगलिक सीजन को देखते हुए यह गिरावट गहने खरीदने वालों के लिए अच्छा मौका मानी जा रही है। बाजार जानकारों का कहना है कि आगे अंतरराष्ट्रीय संकेतों के आधार पर फिर से तेजी लौट सकती है। अगर आप पटना, गया, मुजफ्फरपुर या भागलपुर में सोने के गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज और कल के रेट फायदेमंद साबित हो सकते हैं।