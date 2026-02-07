इस देश में Gold का 'महाधमाका'! 10 ग्राम सोने पर सीधे ₹7,000 की बचत, चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड

Edited By Ramanjot, Updated: 07 Feb, 2026 04:10 PM

अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में भारी अस्थिरता के कारण विशेषज्ञ भविष्य में और उतार-चढ़ाव की संभावना जता रहे हैं।

Gold Rate: वैश्विक बाज़ार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच, मलेशिया (Gold-Silver Price in Malaysia) इस समय निवेशकों और खरीदारों के लिए भारत के मुकाबले एक सस्ता विकल्प बनकर उभरा है। स्थानीय टैक्स संरचना, कम इंपोर्ट ड्यूटी और मुद्रा विनिमय दरों (Currency Exchange Rates) में अंतर के कारण मलेशिया में सोने और चांदी की कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट देखी जा रही है।



मलेशिया बनाम भारत: कीमतों का गणित

मलेशियाई करेंसी रिंगिट (MYR) और भारतीय रुपये के मौजूदा विनिमय दर (1 रिंगिट ≈ 22.96 रुपये) के आधार पर कीमतों का अंतर स्पष्ट है:

धातु (प्योरिटी मात्रा) मलेशिया में कीमत (रिंगिट में) मलेशिया में कीमत (INR में) भारत में कीमत (INR में) 24K सोना (10 ग्राम) 6,307 MYR ₹1,44,815 ₹1,52,080 चांदी (1 किलोग्राम) 9,900 MYR ₹2,27,310 ₹2,85,000



मुख्य अंतर: मलेशिया में 10 ग्राम सोना भारत के मुकाबले लगभग ₹7,265 सस्ता है, जबकि चांदी की कीमतों में प्रति किलो करीब ₹57,690 का भारी अंतर देखा जा रहा है।

ग्लोबल आउटलुक: अनिश्चितता बरकरार

बाज़ार विशेषज्ञों के अनुसार, फरवरी 2026 में अंतरराष्ट्रीय मार्केट काफी अस्थिर बना हुआ है।



गोल्ड: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना वर्तमान में $4,964.62 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है।

सिल्वर: चांदी की रेंज $63.90 से $90.03 प्रति औंस के बीच बनी हुई है, जो बाजार में अत्यधिक उतार-चढ़ाव का संकेत देती है।

भू-राजनीतिक स्थितियों और वैश्विक आर्थिक बदलावों के कारण आने वाले हफ्तों में कीमतों में और अधिक बदलाव की संभावना जताई जा रही है।