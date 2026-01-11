रात के अंधेरे में गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा युवक, फिर हुआ दिल दहला देने वाला हादसा! पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील

बिहार के गोपालगंज जिले के कटेया थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है।

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले के कटेया थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। 25 वर्षीय युवक अनिल कुशवाहा (पिता: कांग्रेस कुशवाहा) शुक्रवार देर रात अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, लेकिन उसकी मुलाकात मौत से हो गई। हत्या के बाद उसके शव को गांव के बाहर एक खेत में फेंक दिया गया।

शनिवार सुबह जब ग्रामीणों की नजर लावारिस शव पर पड़ी, तो पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते सैकड़ों लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव की पहचान अनिल कुशवाहा के रूप में की गई।

प्रेम प्रसंग बना हत्या का कारण?

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अनिल का गांव की ही एक युवती से लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था। एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि यह प्रेम प्रसंग ही हत्या की वजह लग रही है। मृतक के गले को दबाकर हत्या की गई और शव को खेत में छोड़ दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के सटीक कारणों का पता चलेगा।

परिजनों और ग्रामीणों का भारी बवाल

हत्या की खबर फैलते ही परिजन और स्थानीय लोग उग्र हो गए। उन्होंने प्रेमिका और उसके परिवार वालों की गिरफ्तारी की मांग की। स्थिति इतनी बिगड़ी कि भीड़ ने आरोपियों को सौंपने की धमकी दी। पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी एक आरोपी को भीड़ से बचाने के लिए। इस दौरान तनाव चरम पर पहुंच गया और इलाके में पुलिस की भारी तैनाती की गई।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने गांव की एक युवती, एक नाबालिग लड़के और परशुराम बैठा, दीपक बैठा सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी से गहन पूछताछ की जा रही है। एसडीपीओ ने बताया कि अब कटेया में स्थिति नियंत्रण में है और कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। जांच हर एंगल से जारी है।

यह घटना एक बार फिर बिहार में प्रेम प्रसंगों के खतरनाक अंजाम की याद दिलाती है, जहां इश्क की राह में मौत का साया मंडराता है। क्या यह सिर्फ प्रेम की कहानी है या कोई गहरी साजिश? जांच के बाद सच सामने आने की उम्मीद है।