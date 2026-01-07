Main Menu

पत्नी ने प्रेमी से रचाई शादी, गुस्साए पति ने अपने डेढ़ साल के बेटे को पानी में डुबोकर मार डाला; मची चीख-पुकार

Darbhanga Crime News: बिहार के दरभंगा जिले से एक दिल-दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक पिता ने अपने ही डेढ़ साल के बेटे को पानी से भरे गड्ढे में मुंह के बल डुबोकर मार डाला। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। 

पत्नी ने प्रेमी से रचाई शादी

जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के भालपट्टी थाना क्षेत्र के फजला गांव का है। मृतक बच्चे की पहचान चंदन सहनी (35) के डेढ़ वर्षीय इकलौते बेटे राघव कुमार के रूप में हुई है। चंदन सहनी हिमाचल में मजदूरी करता हैं। बताया जा रहा है कि चंदन सहनी की शादी वर्ष 2021 में प्रियंका कुमारी से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन डेढ़ साल से प्रियंका का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था और तीन महीने उसने अपने पति को छोड़कर प्रेमी से शादी कर ली, जिससे चंदन नाराज हो गया था। सोमवार को चंदन हिमाचल से अपने घर लौटा और गुस्से में अपने बेटे को घर से 30 मीटर दूर पानी से भरे गड्ढे के पास ले गया। फिर बच्चे को पानी में तब तक डुबोए रखा, जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। बच्चे का शव देख परिजनों में चीख-पुकार मच गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। 

इलाके में मचा हड़कंप 

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। 

