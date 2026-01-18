भाई के साथ ट्यूशन पढ़ने जा रही थी नाबालिग, 3 दरिंदों ने जबरन पकड़ा और फिर सुनसान जगह ले जाकर किया गैंगरेप....तीनों हिरासत में

Edited By Ramanjot, Updated: 18 Jan, 2026 10:19 AM
Crime News: बिहार के बक्सर जिले से शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां भाई के साथ ट्यूशन पढ़ने जा रही नाबालिग लड़की को 3 दरिंदों ने जबरन पकड़ा और फिर सुनसान जगह ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है।
बक्सर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) शुभम आर्य ने बताया, ‘‘मामले की जांच की जा रही है। पीड़िता का चिकित्सा परीक्षण भी कराया जा रहा है।'' एसपी ने इस मामले पर विस्तृत टिप्पणी करने से इनकार किया। पुलिस के मुताबिक यह घटना शनिवार की सुबह उस समय घटी जब पीड़िता अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर ट्यूशन पढ़ने जा रही थी।
यौन उत्पीड़न करने के बाद फरार हुए आरोपी
सोनबरसा पुलिस थाना के एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘‘तीन लोगों ने भाई-बहन को डांगौली पुल के पास रोका और लड़की को जबरन एक सुनसान स्थान पर ले गए तथा यौन उत्पीड़न करने के बाद फरार हो गए। घटना के बाद पीड़िता भाई के साथ नजदीकी पुलिस थाने गई और आपबीती बताई।'' अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।