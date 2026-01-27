जमुई में थाना गेट के सामने हुए लूटकांड में सख्त एक्शन, गिद्धौर थानाध्यक्ष निलंबित

Edited By Harman, Updated: 27 Jan, 2026 01:39 PM
Bihar News : बिहार के जमुई जिलान्तर्गत गिद्धौर थाना क्षेत्र में डॉ विजयेंद्र सत्यार्थी के घर हुई लूटकांड की घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में गिद्धौर थानाध्यक्ष एसआई दीनानाथ सिंह को निलंबित कर दिया गया है। यह कारर्वाई जमुई के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर पुलिस उप- महानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र के आदेश से की गई है।
जारी आदेश के अनुसार, 26 जनवरी को सुबह 5 से 6 बजे के बीच गिद्धौर थाना गेट के सामने स्थित डॉ विजयेंद्र सत्यार्थी के आवास में पांच अपराधियों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। इस गंभीर मामले में थानाध्यक्ष की भूमिका को अपराध नियंत्रण में निष्क्रिय और लापरवाह पाया गया, जिसके बाद उनके निलंबन की अनुशंसा की गई। निलंबन अवधि के दौरान एसआई दीनानाथ सिंह का मुख्यालय जमुई पुलिस केंद्र निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार सामान्य जीवन- यापन भत्ता देय होगा।
वहीं, नये थानाध्यक्ष की पदस्थापना तक अपर थानाध्यक्ष जयप्रकाश कुमार सिंह को गिद्धौर थाना की विधि-व्यवस्था और दैनिक कार्यों का प्रभार सौंपा गया है।