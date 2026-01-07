Cold Wave Alert 2026: अगले 10 दिन कड़ाके की ठंड, कोहरा और गलन से नहीं मिलेगी राहत

Edited By Ramanjot, Updated: 07 Jan, 2026 06:35 PM

बिहार में सर्दी ने एक बार फिर तीखे तेवर दिखा दिए हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, आने वाले 10 दिन बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। Cold Wave in Bihar जैसी स्थिति बनी रहेगी,

Kal Ka Mausam: बिहार में सर्दी ने एक बार फिर तीखे तेवर दिखा दिए हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, आने वाले 10 दिन बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। Cold Wave in Bihar जैसी स्थिति बनी रहेगी, जहां दिन में हल्की धूप के बावजूद सुबह-शाम की ठंड लोगों को परेशान करेगी। January 2026 Weather के तहत न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा और ठिठुरन से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है।

Kal Ka Mausam (8 January 2026): कल कैसा रहेगा मौसम

कल पूरे प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन piercing cold winds के कारण ठंड का असर ज्यादा महसूस होगा।

अधिकतम तापमान: करीब 20°C

न्यूनतम तापमान: 9°C के आसपास

सुबह हल्का कोहरा, low visibility का असर

बारिश की कोई संभावना नहीं

पछुआ हवाओं के चलते दिन में भी ठंड से पूरी राहत नहीं मिलेगी।

9 से 11 जनवरी: साफ आसमान, लेकिन सर्दी और तेज

इस अवधि में पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरी तरह खत्म हो जाएगा।

आसमान साफ रहेगा

दिन में धूप, लेकिन रातें बेहद ठंडी

न्यूनतम तापमान 8–9°C

सुबह गलन और bone-chilling cold का असर

कोहरा कम, लेकिन ठंडी हवाएं जारी

12 से 15 जनवरी (मकर संक्रांति के आसपास): धूप में राहत, शाम को कंपकंपी

Makar Sankranti Weather Update के अनुसार यह समय सर्दी का चरम होगा।

दिन में अच्छी धूप (21–22°C)

सुबह-शाम severe chill

तेज पछुआ हवाएं

मौसम शुष्क, बारिश नहीं

हालांकि दिन में राहत मिलेगी, लेकिन रातें सबसे ज्यादा सर्द रहने की संभावना है।

16 से 18 जनवरी: ठंड में हल्की नरमी के संकेत

इस चरण में सर्दी के असर में धीरे-धीरे कमी आ सकती है।

दिन का तापमान 20–21°C

न्यूनतम तापमान 9–10°C

कोहरा कम होगा

धूप थोड़ी तेज महसूस होगी

हालांकि सुबह की ठिठुरन पूरी तरह खत्म नहीं होगी।

मौसम विभाग के अनुसार January 2026 Cold Wave का असर अभी बना रहेगा। बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाव जरूरी है। सुबह-शाम बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनें। कोहरे में वाहन चलाते समय extra caution रखें।