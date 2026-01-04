Madhubani Crime News: घर में घुसकर सो रहे युवक का गला रेतने की कोशिश, हालत नाजुक

बिहार के मधुबनी जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दरभंगा प्रमंडल के अंधराठाढ़ी थाना क्षेत्र में एक गांव में देर रात अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर सो रहे एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया।

Madhubani Crime News: बिहार के मधुबनी जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दरभंगा प्रमंडल के अंधराठाढ़ी थाना क्षेत्र में एक गांव में देर रात अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर सो रहे एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई।

देर रात घर में घुसकर किया वारदात को अंजाम

घायल युवक की पहचान गीदरगंज गांव निवासी 20 वर्षीय मोहम्मद पैगाम उर्फ पिच्चा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम डिनर करने के बाद पैगाम अपने घर के एक कमरे में सोने चला गया। कमरे में दरवाजा नहीं होने का फायदा उठाकर अज्ञात अपराधी रात में चुपके से अंदर घुसे और बिस्तर पर सोते हुए पैगाम पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। धारदार हथियार से गला रेतने की कोशिश की गई, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हमलावर वारदात करने के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।

खून से लथपथ मिला युवक, परिजनों में मचा हड़कंप

कुछ देर बाद जब पैगाम के माता-पिता कमरे में पहुंचे तो बेटे को खून से तरबतर हालत में देखकर चीख निकल गई। शोर सुनकर पड़ोसी और ग्रामीण जुट आए। सभी ने मिलकर घायल युवक को फौरन अंधराठाढ़ी रेफरल अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत नाजुक देखते हुए उसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (DMCH) रेफर कर दिया। फिलहाल DMCH में उसका गहन इलाज चल रहा है।

पुलिस ने शुरू की जांच, हमलावरों की तलाश जारी

पुलिस अभी तक अपराधियों की शिनाख्त नहीं कर पाई है। अंधराठाढ़ी थानाध्यक्ष जितेश कुमार मिश्रा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही टीम मौके पर पहुंची है। घायल का बयान और परिजनों का आवेदन मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभिन्न कोणों से जांच कर रही है।

गांव में फैली दहशत, घर में भी नहीं सुरक्षित लोग!

इस वारदात से गीदरगंज गांव सहम गया है। घर के अंदर सोते व्यक्ति पर इस तरह का हमला होने से लोगों में गुस्सा और डर का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि जब अपने घर में सुरक्षा नहीं तो बाहर कहां मिलेगी? इलाके में अपराध बढ़ने से कानून-व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।