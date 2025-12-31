Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Mahila Rojgar Yojana Bihar: महिलाओं के लिए 10 हजार रुपए पाने का आज आखिरी मौका, फटाफट करें आवेदन

Mahila Rojgar Yojana Bihar: महिलाओं के लिए 10 हजार रुपए पाने का आज आखिरी मौका, फटाफट करें आवेदन

Edited By Harman, Updated: 31 Dec, 2025 10:36 AM

mahila rojgar yojana bihar

Mahila Rojgar Yojana Bihar: बिहार की महिलाओं के लिए बेहद जरुरी खबर है। दरअसल मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मिलने वाली 10,000 रुपये की सहायता का फायदा उठाने के लिए आज आखिरी अवसर है। इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आज यानी 31 दिसंबर 2025 ...

Mahila Rojgar Yojana Bihar: बिहार की महिलाओं के लिए बेहद जरुरी खबर है। दरअसल मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मिलने वाली 10,000 रुपये की सहायता का फायदा उठाने के लिए आज आखिरी अवसर है। इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आज यानी 31 दिसंबर 2025 है। समय सीमा के बाद आए आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पात्रता और शर्तें

.आवेदिका की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
.आवेदिका अथवा उसके पति आयकर दाता या सरकारी नौकरी (नियमित/संविदा) में न हों।
.योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना लाजमी होगा।

जीविका समूह के जरिए होगा क्रियान्वयन

.इस योजना का संचालन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) करेगी।
.ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम संगठन आवेदन लेंगे और अनुमोदन करेंगे।
.प्रखंड और जिला स्तर पर जांच के बाद DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी।
.शहरी क्षेत्रों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा।

जानकारी हो कि योजना के अनुसार, शुरुआती 10,000 रुपये के बाद सफलतापूर्वक रोजगार शुरू करने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय  सहायता दी जाएगी। यह राशि एकमुश्त नहीं बल्कि किस्तों में दी जाएगी। रोजगार की शुरुआत और उसकी प्रगति की जांच के बाद ही आगे की किस्तें जारी होंगी। बिहार की महिलाओं को आर्थिक रुप से सशक्त करने के लिए नीतीश सरकार की लाजवाब पहल है।

और ये भी पढ़े

गौरतलब हो कि 26 सितंबर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन के अवसर पर, इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को सहायता प्राप्त हुई। 29 अगस्त को घोषित मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना एक महीने के भीतर ही लागू हो गई और नीतीश कुमार सरकार की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण परियोजनाओं में से एक बनकर उभरी है। इस पहल के माध्यम से, राज्य सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना और रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देना है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!