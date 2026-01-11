हंसी-मजाक पर भड़का छोटा भाई! समझाने गया था युवक, तलवार से काट दी नाक

बिहार के मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जलालाबाद गांव में एक चौंकाने वाली घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है।

मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जलालाबाद गांव में एक चौंकाने वाली घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। यहां चचेरे भाइयों के बीच हंसी-मजाक का मामूली विवाद इतना उग्र हो गया कि शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने तलवार से हमला कर अपने चचेरे भाई की नाक का लगभग पूरा हिस्सा काट दिया।

घटना के अनुसार, पीड़ित अजय चौधरी (जलालाबाद गांव के चौधरी टोले निवासी) के छोटे भाई नीरज के साथ उनके चचेरे भाई प्रदीप चौधरी का पहले हंसी-मजाक को लेकर झगड़ा हुआ था। शनिवार दिन में कई बार विवाद के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन देर शाम प्रदीप शराब पीकर घर के बाहर गाली-गलौज करने लगा। अजय ने विवाद सुलझाने और उसे समझाने के इरादे से पास जाकर बात की, तभी गुस्साए प्रदीप ने तलवार से हमला कर दिया। वार इतना तेज था कि अजय की नाक का 99% हिस्सा कट गया, और वह खून से लथपथ हो गया।

मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजनों ने तुरंत घायल अजय को असरगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। अस्पताल में अजय का इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

परिजनों का कहना है कि यह सब सिर्फ हंसी-मजाक की वजह से हुआ, किसी ने इतनी बड़ी हिंसा की उम्मीद नहीं की थी। मामले की सूचना मिलते ही असरगंज थाना पुलिस जांच में जुट गई है। अभी तक पीड़ित पक्ष से लिखित शिकायत नहीं हुई है, क्योंकि परिवार इलाज पर फोकस कर रहा है। आरोपी प्रदीप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है।

यह घटना एक बार फिर बिहार में छोटे-छोटे विवादों के हिंसक रूप लेने की याद दिलाती है, जहां शराब और गुस्सा जानलेवा साबित हो रहा है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है।