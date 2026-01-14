BJP President: नितिन नबीन ही बनेंगे BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष! इस दिन करेंगे नामांकन दाखिल

BJP President: भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन (Nitin Naveen) के अगले सप्ताह पार्टी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करने की संभावना है। बिहार के पांच बार के विधायक को पिछले साल 14 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी (BJP) का राष्ट्रीय...

19 जनवरी को दाखिल करेंगे नामांकन

भाजपा के एक सूत्र ने बताया, ‘‘चुनाव के लिए नामांकन 19 जनवरी को दाखिल किया जाएगा।'' सूत्रों के मुताबिक, यदि जरूरत पड़ी तो चुनाव यहां पार्टी मुख्यालय में कराया जाएगा। पूर्व में, भाजपा के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी जून 2019 में पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और फिर 20 जनवरी 2020 को निर्विरोध चुने जाने के बाद उन्होंने अमित शाह की जगह ली थी।

बिहार सरकार में दो बार मंत्री रहे हैं नितिन नवीन

नितिन नवीन (45) भाजपा के पूर्व विधायक नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे हैं। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से भी जुड़े रहे हैं। नवीन बिहार में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और बिहार सरकार में दो बार मंत्री रहे हैं।

