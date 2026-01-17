Main Menu

समृद्धि यात्रा में मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिये सख्त निर्देश

Edited By Ramanjot, Updated: 17 Jan, 2026 06:18 PM

nitish kumar samriddhi yatra

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के तहत पूर्वी चम्पारण जिले का व्यापक दौरा कर विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया।

Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के तहत पूर्वी चम्पारण जिले का व्यापक दौरा कर विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की और अधिकारियों को सभी कार्य तय समय-सीमा में पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए।

महिला आईटीआई में प्रशिक्षण व्यवस्था का लिया जायजा

मुख्यमंत्री ने मोतिहारी स्थित महिला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण किया, जहां टाटा टेक के सहयोग से चल रहे स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम का अवलोकन किया गया। प्रशिक्षण ले रहीं छात्राओं से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। छात्राओं ने बताया कि आधुनिक प्रशिक्षण से उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं।

172 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास-उद्घाटन

महिला आईटीआई परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने रिमोट के माध्यम से जिले की 34 करोड़ रुपये की 40 योजनाओं का शिलान्यास और 138 करोड़ रुपये की 30 योजनाओं का उद्घाटन किया। इन योजनाओं से आधारभूत संरचना, कौशल विकास और रोजगार को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

उद्यमियों और जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण

मुख्यमंत्री ने परिसर में लगाए गए विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया। लघु उद्यमी योजना और औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत लाभान्वित उद्यमियों के उत्पादों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि स्वरोजगार से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है और सरकार हरसंभव सहयोग जारी रखेगी।

इसके साथ ही जीविका स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने कृषि एवं खाद्य उत्पादों का अवलोकन किया। उन्होंने 27,429 जीविका स्वयं सहायता समूहों को 370 करोड़ रुपये की बैंक लिंकेज सहायता का सांकेतिक चेक भी प्रदान किया।

निर्माणाधीन पुल और विराट रामायण मंदिर का निरीक्षण

मुख्यमंत्री ने ग्राम मजुराहों में धनौती नदी पर बन रहे उच्चस्तरीय आरसीसी पुल सह पहुंच पथ का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुल के पूरा होने से आवागमन सुगम होगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।

कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने कल्याणपुर प्रखंड स्थित निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर परिसर का भ्रमण किया और सहस्रलिंगम पूजन समारोह में भाग लिया। उन्होंने मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री  विजय कुमार चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

