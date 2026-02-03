Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bihar Budget 2026 : बिहार सरकार ने विधानसभा में पेश किया 3.47 लाख करोड़ का बजट

Bihar Budget 2026 : बिहार सरकार ने विधानसभा में पेश किया 3.47 लाख करोड़ का बजट

Edited By Harman, Updated: 03 Feb, 2026 02:33 PM

the bihar government presented a budget of 3 47 lakh

Bihar Budget 2026 : नीतीश सरकार ने आज यानी मंगलवार को 2026-2027 का बजट पेश किया। बिहार सरकार ने बिहार विधानसभा में 3.47 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस साल का बजट बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा 3.47 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले साल...

Bihar Budget 2026 : नीतीश सरकार ने आज यानी मंगलवार को 2026-2027 का बजट पेश किया। बिहार सरकार ने बिहार विधानसभा में 3.47 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस साल का बजट बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा 3.47 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले साल के 3.17 लाख करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!