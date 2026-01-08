पटना की सड़कों पर 'थार' ने मचाया तांडव, जो दिखा उसको रौंदा; लोगों ने गुस्से में फूंकी गाड़ी

Edited By Harman, Updated: 08 Jan, 2026 10:03 AM
पटना: बिहार के पटना में बुधवार देर रात बेकाबू हुई तेज रफ्तार थार कार ने जमकर कहर बरपाया। थार गाड़ी ने सड़क पर चल रहे लोगों को रौंद दिया। वहीं इस घटना में कई लोग घायल हो गए है। हादसे से गुस्साए स्थानीय लोगों ने थार गाड़ी में आग लगा दी। पूरे इलाके में घटना के बाद तनाव का माहौल बना हुआ।
मिली जानकारी के अनुसार, घटना दानापुर के गोला रोड इलाके की है। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित तेज रफ्तार थार गाड़ी ने कई लोगों को कुचल दिया। वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। थार चालक वाहन मौके पर ही छोड़ कर फरार हो गया। घटना के बाद इलाके के आक्रोशित लोगों ने दुर्घटना करने वाले गाड़ी में आग लगा दी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई। फिलहाल पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है। पुलिस घटना के कारण इलाके में फैले तनाव को कम करने की कोशिश कर रही है।