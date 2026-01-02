Main Menu

Patna News: भयानक सड़क हादसा! बस ने उड़ाए ऑटो के परखच्चे..... तेज रफ्तार के कहर ने छीनी एक युवक की जिंदगी

Updated: 02 Jan, 2026 01:47 PM

Patna Road Accident News: बिहार के पटना जिले में आज शुक्रवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा घटित हुआ है। तेज रफ्तार ने एक युवक की जिंदगी छीन ली। दरअसल यहां एक अनियंत्रित बस ने ऑटो में टक्कर मार दी।

मिली जानकारी के अनुसार, बिक्रम थाना क्षेत्र के पटना-पालीगंज मार्ग पर अख्तियारपुर मझौली गांव के पास की है। मृतक की पहचान पालीगंज थाना क्षेत्र के मखमिलपुर निवासी कन्हैया कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बस तेज रफ्तार से आ रही थी। ऑटो सड़क किनारे खड़ा था। ऑटो में कई सवारियां भी थी। काल बनकर आई बस ने ऑटो में पीछे से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। ऑटो मेंं सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। वहीं घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल, पुलिस घटना की जांच में जुट गई है।
 
 

