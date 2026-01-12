Patna School Holiday: कड़ाके की ठंड के बीच पटना में 5वीं तक के स्कूल बंद, जानिए कब तक रहेगी छुट्टी

Edited By Ramanjot, Updated: 12 Jan, 2026 09:08 AM
Patna school holiday: बिहार की राजधानी पटना में पड़ रही भीषण ठंड और घने कोहरे के बीच प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने रविवार (11 जनवरी 2026) को आधिकारिक आदेश जारी कर नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के सभी बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियां 13 जनवरी 2026 तक बंद करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। आदेश के अनुसार पटना जिले के सभी सरकारी, निजी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और प्री-स्कूल में 5वीं तक की पढ़ाई पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह छुट्टी सोमवार (12 जनवरी) से प्रभावी होगी और 13 जनवरी तक जारी रहेगी।
6वीं से ऊपर के छात्रों के लिए क्या?
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि छठी कक्षा और उससे ऊपर के छात्रों की पढ़ाई जारी रह सकती है, लेकिन समय सीमित होगा। इन कक्षाओं के लिए स्कूल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक ही चलेंगे। साथ ही, प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं की स्पेशल क्लास या परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी, ताकि छात्रों की तैयारी पर कोई असर न पड़े।
क्यों लिया गया यह फैसला?
जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में लिखा है कि वर्तमान में पड़ रही गंभीर शीतलहर और बहुत कम तापमान के कारण छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए बच्चों की सुरक्षा और सेहत को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि वे तुरंत शैक्षणिक गतिविधियों का समय पुनर्निर्धारित करें।
पटना में मौसम का हाल
पिछले कुछ दिनों से पटना में न्यूनतम तापमान 8-10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। घना कोहरा सुबह के समय दृश्यता को लगभग शून्य तक ले जा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर भारत में शीतलहर और पछुआ हवाओं का असर अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा।