पटना में थूकने वालों पर सख्ती: जुर्माना भी, बड़ी स्क्रीन पर फोटो भी, PMC का बड़ा फैसला

पटना: बिहार की राजधानी को स्वच्छ, सुंदर और नागरिकों के लिए अधिक अनुकूल बनाने के उद्देश्य से पटना नगर निगम (PMC) ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के खिलाफ कड़ा अभियान शुरू किया है। अब पान, गुटखा या किसी भी तंबाकू उत्पाद का सेवन कर सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। न केवल भारी जुर्माना वसूला जाएगा, बल्कि दोषियों की तस्वीरें शहर की बड़ी डिजिटल स्क्रीनों पर सार्वजनिक रूप से दिखाई जाएंगी।

थूकते पकड़े गए तो 500 रुपये जुर्माना, VMD स्क्रीन पर दिखेगी तस्वीर

नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, थूकते पकड़े जाने पर तुरंत 500 रुपये का चालान काटा जाएगा। इसके अलावा, ऐसे व्यक्तियों को 'नगर शत्रु' घोषित कर उनकी फोटो शहर भर में लगी वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले (VMD) स्क्रीनों पर प्रदर्शित किया जाएगा। यह कदम शहर की स्वच्छता रैंकिंग को बेहतर बनाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उठाया गया है।

Smart City Cameras से होगी 24x7 निगरानी

पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में 415 स्थानों पर लगाए गए करीब 3,300 हाई-रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे इस अभियान की रीढ़ होंगे। गांधी मैदान स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) से इन कैमरों की लगातार निगरानी की जाएगी। सड़कें, फ्लाईओवर, चौराहे और अन्य सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों की आसानी से पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने कहा कि कई इलाके थूकने की वजह से 'रेड स्पॉट' बन चुके हैं, जो शहर की सुंदरता और स्वच्छता को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं।

थूकने और गंदगी फैलाने वाले होंगे ‘नगर शत्रु’

निगम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि थूकने या कूड़ा फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों को 'नगर शत्रु' की कैटेगरी में रखकर उनकी तस्वीरें सार्वजनिक की जाएंगी, ताकि दूसरों को सबक मिले। प्रवर्तन दल सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने वालों पर भी सख्ती बरत रहे हैं।

250 लोगों पर हो चुकी है कार्रवाई

हाल के एक विशेष अभियान में पटना जंक्शन को मल्टी-मोडल हब से जोड़ने वाले अंडरग्राउंड सब-वे में थूकने वाले करीब 250 लोगों से जुर्माना वसूला गया। यह कार्रवाई शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में निगम की गंभीरता को दर्शाती है।

अधिकारियों का मानना है कि यह अभियान न केवल गंदगी कम करेगा, बल्कि नागरिकों में जागरूकता भी बढ़ाएगा। शहरवासियों से अपील की गई है कि स्वच्छता बनाए रखने में निगम का सहयोग करें।