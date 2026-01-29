VIDEO: Samastipur सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

Edited By Swati Sharma, Updated: 29 Jan, 2026 03:33 PM



Samastipur News: समस्तीपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। कोर्ट परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल्कि तैनात की गई... यह धमकी ई-मेल के जरिए दी गई है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल और सख्त कर दिया गया।