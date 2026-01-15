Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Samriddhi Yatra: कल से शुरू होगी CM नीतीश की समृद्धि यात्रा, BJP बोली- बिहार के विकास में मुख्यमंत्री की यात्रा का खास महत्व

Samriddhi Yatra: कल से शुरू होगी CM नीतीश की समृद्धि यात्रा, BJP बोली- बिहार के विकास में मुख्यमंत्री की यात्रा का खास महत्व

Edited By Swati Sharma, Updated: 15 Jan, 2026 06:17 PM

samriddhi yatra cm nitish kumar s samriddhi yatra will begin tomorrow

Nitish Kumar Samriddhi Yatra: बिहार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर कुमार मिश्रा (Prabhakar Kumar Mishra) ने 16 जनवरी से शुरू होनेवाली समृद्धि यात्रा के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को बधाई देते हुए...

Nitish Kumar Samriddhi Yatra: बिहार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर कुमार मिश्रा (Prabhakar Kumar Mishra) ने 16 जनवरी से शुरू होनेवाली समृद्धि यात्रा के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को बधाई देते हुए कहा गुरूवार को कहा कि उनकी यात्रा राज्य की प्रगति को गति देगी।

बिहार के विकास में मुख्यमंत्री की यात्रा का खास महत्व- Prabhakar Mishra

मिश्रा ने बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्राओं का खास मायने होता है। उन्होंने कहा कि हर यात्रा का सुफल निकलकर सामने आया है और प्रगति पथ पर बिहार की रफ्तार तेज हुई है। समृद्धि यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 16वीं यात्रा होगी। यह सोलहवीं यात्रा बिहार के विकास में सोलह श्रृंगार की तरह होगी, जिससे प्रदेश के सर्वांगीण विकास को पूर्णता प्राप्त होगी। मिश्रा ने कहा कि बिहार के विकास में मुख्यमंत्री की यात्रा का खास महत्व है। उन्होंने कहा कि विकास की किरण हर क्षेत्र तक पहुंचे और उसका लाभ हर तबके के व्यक्ति को मिले, इसके लिए गांव तक जाकर उसका फीडबैक लेना जरूरी है। मुख्यमंत्री अपनी यात्रा के दौरान हर जिले में जाकर देखते हैं कि क्या हुआ है और क्या करना बाकी रह गया है।  

भाजपा नेता मिश्रा ने कहा कि इसके पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 यात्राएं कर चुके हैं और बिहार विकसित प्रदेश बनने की राह पर है, इसलिए इस यात्रा के दौरान वह बिहार की समृद्धि का अवलोकन करेंगे, साथ ही बिहार की समृद्धि के लिए कुछ शेष रह गया होगा, उसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!