न्यायाधीश संगम कुमार साहू बने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, राज्यपाल ने दिलाई शपथ; CM नीतीश भी रहे मौजूद

Patna Highcourt: न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू (Sangam Kumar Sahu) ने बुधवार को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। अधिकारियों ने बताया कि राजभवन में आयोजित समारोह में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif...

Patna Highcourt: न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू (Sangam Kumar Sahu) ने बुधवार को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। अधिकारियों ने बताया कि राजभवन में आयोजित समारोह में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) ने उन्हें शपथ दिलाई। समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।







बता दें कि केंद्र सरकार ने एक जनवरी को न्यायमूर्ति साहू को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना जारी की थी। जस्टिस साहू का जन्म वर्ष 1964 में हुआ था। उन्होंने ओडिशा के स्टुअर्ट साइंस कॉलेज और कटक लॉ कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की तथा वर्ष 1989 में ओडिशा राज्य बार काउंसिल, कटक में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया। उन्होंने जिला अदालतों, उच्च न्यायालय, उपभोक्ता मंचों और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) में वकालत की। उन्हें दो जुलाई 2014 को ओडिशा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।







उल्लेखनीय है कि जस्टिस साहू पटना हाईकोर्ट का नेतृत्व करने वाले ओडिशा के तीसरे न्यायाधीश बने हैं। न्यायमूर्ति साहू की नियुक्ति से पूर्व पटना उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सुधीर सिंह जिम्मेदारी संभाल रहे थे।



