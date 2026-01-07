Main Menu

  • न्यायाधीश संगम कुमार साहू बने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, राज्यपाल ने दिलाई शपथ; CM नीतीश भी रहे मौजूद

Edited By Swati Sharma, Updated: 07 Jan, 2026 01:26 PM

sangam kumar sahu has been appointed chief justice of the patna high court

Patna Highcourt:  न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू (Sangam Kumar Sahu) ने बुधवार को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। अधिकारियों ने बताया कि राजभवन में आयोजित समारोह में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) ने उन्हें शपथ दिलाई। समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

PunjabKesari

बता दें कि केंद्र सरकार ने एक जनवरी को न्यायमूर्ति साहू को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना जारी की थी। जस्टिस साहू का जन्म वर्ष 1964 में हुआ था। उन्होंने ओडिशा के स्टुअर्ट साइंस कॉलेज और कटक लॉ कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की तथा वर्ष 1989 में ओडिशा राज्य बार काउंसिल, कटक में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया। उन्होंने जिला अदालतों, उच्च न्यायालय, उपभोक्ता मंचों और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) में वकालत की। उन्हें दो जुलाई 2014 को ओडिशा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।


PunjabKesari

उल्लेखनीय है कि जस्टिस साहू पटना हाईकोर्ट का नेतृत्व करने वाले ओडिशा के तीसरे न्यायाधीश बने हैं। न्यायमूर्ति साहू की नियुक्ति से पूर्व पटना उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सुधीर सिंह जिम्मेदारी संभाल रहे थे। 

PunjabKesari


 

