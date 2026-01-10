सारण में भीषण हादसा, घर लौट रहे 2 युवकों को यूं खींच ले गई मौत...मची चीख-पुकार

Saran Road Accident: बिहार में सारण जिले के एकमा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात को सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, इस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि अरिआव के टोला निवासी...

Saran Road Accident: बिहार में सारण जिले के एकमा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात को सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, इस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

घर लौट रहे थे दोनों

पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि अरिआव के टोला निवासी दिलीप राम का पुत्र करण कुमार राम (18) और श्याम नारायण राम का पुत्र हेम नारायण राम (24) देर रात मोटरसाइकिल से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान गंजपर गांव के समीप मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है। वहीं, इस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।