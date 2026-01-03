Main Menu

School Closed: ठंड का कहर, अब बिहार के इस जिले में 6 जनवरी तक बंद हुए स्कूल... DM ने जारी किया आदेश

Edited By Swati Sharma, Updated: 03 Jan, 2026 05:11 PM

School Closed: बिहार में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। वहीं, भीषण ठंड को देखते हुए शिवहर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिले में कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल बंद (School Closed In Bihar) कर दिए गए हैं।

6 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल

जिलाधिकारी प्रतिभा रानी द्वारा जारी पत्र के अनुसार, जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र सहित) में कक्षा 8वीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 6 जनवरी 2026 तक रोक लगा दी गई है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है। वहीं, नौवीं कक्षा से ऊपर के स्कूलों को शीतलहर को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सावधानी बरतने के साथ शिक्षण कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई है। जिलाधिकारी ने अत्यधिक ठंड और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए यह फैसला लिया है।

जिला प्रशासन ने की ये अपील

आदेश के मुताबिक, भीषण ठंड की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। सभी निजी और सरकारी विद्यालय प्रबंधन को इस आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।


 

