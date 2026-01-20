Silver Price Today: चांदी ने मचाया हाहाकार, 3.22 लाख तक पहुंचा भाव

Edited By Ramanjot, Updated: 20 Jan, 2026 04:18 PM

चांदी की कीमतों ने मंगलवार को नया इतिहास रच दिया। घरेलू बाजार में Silver Price Today में ऐसी तेजी देखी गई है, जो पहले कभी नहीं देखी गई।

Silver Price Today: चांदी की कीमतों ने मंगलवार को नया इतिहास रच दिया। घरेलू बाजार में Silver Price Today में ऐसी तेजी देखी गई है, जो पहले कभी नहीं देखी गई। 20 जनवरी 2026 को बाजार खुलते ही चांदी के भाव में तूफानी उछाल आया और सुबह 11 बजे के आसपास कीमत ₹3.18 लाख प्रति किलो के पार निकल गई।

कारोबार के दौरान चांदी ने ₹3.22 लाख प्रति किलो का इंट्राडे हाई भी छुआ, जबकि उतार-चढ़ाव के बीच फिलहाल यह करीब ₹3,18,310 प्रति किलो के आसपास बनी हुई है।

Silver Price Hike Today: एक ही दिन में 8,000 रुपये से ज्यादा की छलांग

मंगलवार सुबह जैसे ही बाजार खुला, MCX Silver Price में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में ही चांदी करीब ₹8,000 प्रति किलो महंगी हो गई। निवेशकों और ट्रेडर्स के बीच चांदी को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आया। बाजार जानकारों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय संकेतों और मजबूत मांग के कारण फिलहाल चांदी में कमजोरी के आसार बेहद कम हैं।

पटना समेत बिहार के शहरों में क्या है ताजा भाव?

चांदी की इस ऐतिहासिक तेजी का असर बिहार के सर्राफा बाजारों में भी साफ दिख रहा है। राजधानी पटना से लेकर भागलपुर, गया और मुजफ्फरपुर तक चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं।

Silver Price in Bihar (₹/Kg अनुमानित)

पटना: ₹3,18,500

गया: ₹3,18,200

भागलपुर: ₹3,18,300

मुजफ्फरपुर: ₹3,18,400

दरभंगा: ₹3,18,100

नोट: शहरों में दाम स्थानीय टैक्स और मेकिंग चार्ज के कारण थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकते हैं।

सिर्फ 38 दिनों में 1 लाख रुपये का उछाल

चांदी की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 38 दिनों में इसके दाम 2 लाख से सीधे 3 लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गए।

जानकारी के मुताबिक, MCX पर चांदी ने

12 दिसंबर 2025 को ₹2 लाख/किलो

26 दिसंबर को ₹2.25 लाख

29 दिसंबर को ₹2.50 लाख

13 जनवरी 2026 को ₹2.75 लाख

और 19 जनवरी को ₹3 लाख/किलो का स्तर पार किया

यानि चांदी ने जो सफर पहले 400 से ज्यादा दिनों में तय किया था, वह अब कुछ ही हफ्तों में पूरा कर लिया।

चांदी में तेजी की बड़ी वजहें

विशेषज्ञों के अनुसार Silver Price Surge के पीछे कई मजबूत कारण हैं—

Global Factors & Safe Haven Demand

अमेरिका में संभावित टैरिफ नीतियों और वैश्विक व्यापार तनाव के कारण निवेशक Safe-haven Assets की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं, जिसमें सोने के साथ-साथ चांदी भी शामिल है।

Industrial Demand Boom

Solar Panel Industry, इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। अकेले सोलर सेक्टर में ही चांदी की हिस्सेदारी 15–20% तक पहुंच चुकी है।

Supply Crunch

चांदी का उत्पादन बहुत सीमित गति से बढ़ रहा है। चूंकि ज्यादातर चांदी दूसरी धातुओं के साथ उप-उत्पाद के रूप में निकलती है, इसलिए सप्लाई तुरंत बढ़ाना मुश्किल है।

Global Stock Shortage

भारत और चीन की मजबूत खरीदारी के कारण लंदन और न्यूयॉर्क के बड़े वेयरहाउस में चांदी का स्टॉक तेजी से घटा है।

आगे और बढ़ेगी कीमत?

मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, तकनीकी चार्ट पर चांदी ने $84 के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट दिया है। ऐसे में मीडियम टर्म में चांदी का अगला टारगेट $100 प्रति औंस तक देखा जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि अगले 15–20 दिनों में कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन ट्रेंड फिलहाल पूरी तरह बुलिश (Bullish Trend) बना हुआ है।



