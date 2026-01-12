Main Menu

  • Bihar Viral News: एक सांप ने डंसा तो तीन-तीन कोबरा लेकर अस्पताल पहुंच गया युवक और फिर...

Edited By Ramanjot, Updated: 12 Jan, 2026 09:55 PM

सासाराम सदर अस्पताल में शनिवार को एक ऐसी अनोखी और डरावनी घटना हुई, जिसने पूरे अस्पताल परिसर को हिलाकर रख दिया। एक युवक गौतम नामक व्यक्ति अपने साथ 3 बड़े-बड़े कोबरा सांप बोरी में लेकर इलाज के लिए पहुंचा।

Bihar Viral News: सासाराम सदर अस्पताल में शनिवार को एक ऐसी अनोखी और डरावनी घटना हुई, जिसने पूरे अस्पताल परिसर को हिलाकर रख दिया। एक युवक गौतम नामक व्यक्ति अपने साथ 3 बड़े-बड़े कोबरा सांप बोरी में लेकर इलाज के लिए पहुंचा। जैसे ही उसने बोरी से सांपों को बाहर निकाला, वहां मौजूद मरीज, तीमारदार, डॉक्टर और कर्मचारी डर के मारे इधर-उधर भागने लगे।

क्या था पूरा मामला?

गौतम सांप पकड़ने और रेस्क्यू करने का काम करता है। वह जहां भी सांप की सूचना मिलती है, वहां पहुंचकर सांपों को पकड़ता और जंगल में सुरक्षित छोड़ देता है। कुछ दिन पहले उसने तीन विशाल कोबरा सांप (करीब 10 फीट लंबे) को रेस्क्यू किया था। शनिवार को वह इन्हें जंगल में छोड़ने जा रहा था, तभी एक सांप ने उसे डस लिया।

घबराहट में गौतम अपने साथ रखे तीनों सांपों को बोरी में डालकर सीधे सासाराम सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंच गया। वहां डॉक्टरों को बताते हुए उसने बोरी खोली और एक-एक करके तीनों कोबरा सांप बाहर निकाले। जैसे ही सांप बाहर आए, अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। लोग चीखते-भागते नजर आए और कई मरीजों ने इलाज छोड़कर बाहर भागना शुरू कर दिया।

डॉक्टरों की प्रतिक्रिया

सदर अस्पताल के डॉ. प्रवीन कुमार सिंह ने बताया कि गौतम को तुरंत एंटी-वेनम दिया गया और अब वह खतरे से बाहर हैं। उन्होंने सभी लोगों को सलाह दी कि अगर किसी को सांप काटे तो बिना देर किए तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचें और झाड़-फूंक या देर करने के चक्कर में न पड़ें।

युवक की खासियत

स्थानीय लोगों के अनुसार गौतम सांप पकड़ने का काफी अनुभवी और एक्सपर्ट है। वह कई बार गांवों में सांपों को सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल में छोड़ चुका है। इस बार उसे खुद ही सांप के जहर का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और इलाज के लिए सांपों को साथ लेकर अस्पताल पहुंच गया।

यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग गौतम की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं, साथ ही सांपों को देखकर अस्पताल में मचे हंगामे पर भी हैरान हैं।

