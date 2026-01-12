Main Menu

  • CM नीतीश कुमार ने राज्यस्तरीय पुलिस सम्मेलन का किया उद्घाटन, साइबर क्राइम यूनिट और मद्य निषेध ब्यूरो की शुरुआत

Edited By Ramanjot, Updated: 12 Jan, 2026 07:46 PM

state level police conference 2026

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को सरदार पटेल भवन स्थित बिहार पुलिस ऑडिटोरियम में राज्यस्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 (State Level Police Conference 2026) का दीप प्रज्ज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया।

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को सरदार पटेल भवन स्थित बिहार पुलिस ऑडिटोरियम में राज्यस्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 (State Level Police Conference 2026) का दीप प्रज्ज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और पृथक साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई (Cyber Crime & Security Unit) का भी उद्घाटन किया।

‘बिहार में कानून का राज है’ – CM Nitish Kumar

PunjabKesari

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिहार में कानून का राज स्थापित है और इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से उम्मीद जताई कि वे ईमानदारी, तत्परता और सख्ती के साथ अपराध नियंत्रण के लिए काम करेंगे, ताकि आम जनता को सुरक्षित माहौल मिल सके।

Bihar Police Modernization पर दिखी झलक

PunjabKesari

कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण) ने मुख्यमंत्री को प्रतीक चिह्न और पौधा भेंटकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के समक्ष बिहार पुलिस के कार्यों और उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसमें पुलिस आधुनिकीकरण और तकनीकी सशक्तिकरण की झलक देखने को मिली।

CM ने ‘JEEViKA Didi Ki Rasoi’ का किया निरीक्षण

सम्मेलन से पहले मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल भवन परिसर में स्थित जीविका दीदी की रसोई का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी इस पहल की सराहना की।

बिहार में का​नून व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर

PunjabKesari

राज्यस्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 के माध्यम से अपराध नियंत्रण, साइबर सुरक्षा, मद्य निषेध और पुलिस आधुनिकीकरण जैसे अहम मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। सरकार का फोकस राज्य में कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और तकनीक-सक्षम बनाने पर है।

PunjabKesari

कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

इस राज्यस्तरीय कार्यक्रम मेंउप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी,मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार,मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत,पुलिस महानिदेशक विनय कुमार,गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमारचौधरी,मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि,पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम.,सहित पुलिस और गृह विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

PunjabKesari

