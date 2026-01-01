"आप हमारे परिवार की आत्मा हैं", राबड़ी देवी के जन्मदिन पर बेटे तेज प्रताप यादव का भावुक पोस्ट, कहा- जब किसी ने नहीं देखा, तब...

Rabri Devi Birthday: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Rabri Devi) का आज 67वां जन्मदिन है। वहीं, मां की जन्मतिथि के मौके पर बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने एक्‍स पर भावुक पोस्‍ट किया।

आप हमारे परिवार की आत्मा हैं- Tej Pratap Yadav

अपनी मां के साथ फोटो शेयर करते हुए तेजप्रताप यादव ने लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो, मां। आप हमारे परिवार की आत्मा हैं। हर हंसी, हर प्रार्थना, हर पल जो घर जैसा लगता है, आप ही की देन हैं। यह जीवन जो हम जी रहे हैं - गर्मजोशी से भरा, अपूर्ण, प्रेम से परिपूर्ण - आपके कारण ही संभव है। आपने तब भी इसे संभाला जब हमें यह भी नहीं पता था कि संभालना क्या होता है। आप मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं। आपने बिना गिने दिया, बिना किसी शर्त के प्यार किया, और तब भी मजबूती से खड़ी रहीं जब किसी ने नहीं देखा कि यह कितना बोझिल था।"

तेज प्रताप यादव ने आगे लिखा, "कहते हैं कि जब ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, तब वह मां को भेजता है। और हम सभी असीम रूप से धन्य हैं क्योंकि हमारे पास आप हैं।" बता दें कि जन्मदिन के दिन राबड़ी देवी राबड़ी आवास में अकेली हैं। लालू यादव दिल्ली में हैं तो वहीं तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर हैं।



