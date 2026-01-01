Silver Price Today: रिकॉर्ड तेजी के बाद फिसली चांदी, जानिये 1 जनवरी को क्या है भाव

Edited By Ramanjot, Updated: 01 Jan, 2026 11:10 AM

Silver Price Today: नए साल 2026 के पहले ही दिन चांदी की कीमतों में नरमी देखने को मिली है। बीते दिनों जारी तेज उछाल पर ब्रेक लग गया है और चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर से नीचे आ गई है। बिहार में भी इसका असर साफ नजर आ रहा है। राजधानी पटना समेत राज्य के प्रमुख शहरों में गुरुवार, 1 जनवरी 2026 को चांदी के भाव स्थिर से हल्के कमजोर स्तर पर दर्ज किए गए हैं।

रिकॉर्ड हाई से फिसली चांदी, फिर भी ऊंचे स्तर पर कायम

कुछ दिन पहले तक चांदी अपने अब तक के उच्चतम स्तर के आसपास कारोबार कर रही थी। देश के कई बड़े बाजारों में यह 2.5 लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई थी। हालांकि अब इसमें हल्की गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद कीमतें अभी भी ऊंचे दायरे में बनी हुई हैं।

Silver Price Today | Bihar Silver Rate | 1 January 2026

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक चांदी ने हाल के महीनों में रिटर्न के मामले में सोने को भी पीछे छोड़ दिया है।

क्यों बढ़ी थी चांदी की कीमत?

चांदी की कीमतों में आई तेज तेजी के पीछे कई बड़े कारण रहे हैं:

Industrial Demand में जबरदस्त उछाल

Solar Panel, Green Energy और Electric Vehicle (EV) सेक्टर में बढ़ता इस्तेमाल

अमेरिका में ब्याज दरों में संभावित कटौती से Commodity Market को सपोर्ट

चीन द्वारा 2026 के बाद चांदी के निर्यात पर संभावित रोक की आशंका, जिससे सप्लाई टेंशन बढ़ी

इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर चांदी को निवेशकों की पहली पसंद बना दिया।

Bihar Silver Rate Today: बिहार के प्रमुख शहरों में आज का भाव

1 जनवरी 2026 को बिहार के प्रमुख शहरों में 1 किलो चांदी का अनुमानित खुदरा भाव इस प्रकार रहा:

पटना – ₹2,38,900

गया – ₹2,38,900

भागलपुर – ₹2,38,900

मुजफ्फरपुर – ₹2,38,900

दरभंगा – ₹2,38,900

पूर्णिया – ₹2,38,900

बिहारशरीफ – ₹2,38,900

(नोट: शहरों में रेट स्थानीय टैक्स, मेकिंग चार्ज और डिमांड के अनुसार थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है।)

निवेशकों और खरीदारों के लिए क्या संकेत?

विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी अवधि में चांदी की मांग मजबूत बनी रह सकती है, खासकर इंडस्ट्रियल और ग्रीन एनर्जी सेक्टर के चलते। हालांकि शॉर्ट टर्म में मुनाफावसूली के कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।