कई सालों से मानसिक तनाव में था पुलिसकर्मी, अब उठाया ऐसा खौफनाक कदम... परिवार में मच गई चीख-पुकार

Darbhanga Crime News: बिहार के दरभंगा जिले में एक पुलिसकर्मी का शव फंदे से लटका हुआ बरामद किया गया है। वहीं, इस हृदयविदारक घटना से पूरे पुलिस महकमे में शोक और स्तब्धता का माहौल है। बहादुरपुर थाना अध्यक्ष प्रसूनंजय कुमार ने बताया कि बिहार सैन्य...

Darbhanga Crime News: बिहार के दरभंगा जिले में एक पुलिसकर्मी का शव फंदे से लटका हुआ बरामद किया गया है। वहीं, इस हृदयविदारक घटना से पूरे पुलिस महकमे में शोक और स्तब्धता का माहौल है।

बहादुरपुर थाना अध्यक्ष प्रसूनंजय कुमार ने बताया कि बिहार सैन्य पुलिस (बीएमपी) 13 के मेस के रसोईया का काम करने वाले पुलिसकर्मी संतोष कुमार सिंह उफर् संजय सिंह का शव उसके आवास के सामने स्थित एक जर्जर भवन में फंदे से लटका हुआ बरामद किया गया है। दरभंगा मेडकिल कॉलेज अस्पताल (डीएमसीएच) में पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया कि परिजनों की तरफ से शिकायत मिलने पर आगे की कारर्वाई की जाएगी। मृतक सारण जिले के जिले के मांझी थाना क्षेत्र के कटोखर गांव का मूल निवासी था।

कई वर्षों से मानसिक तनाव में था पुलिसकर्मी

बीएमपी 13 के पुलिस उपाधीक्षक दिलीप कुमार झा ने बताया कि आत्महत्या के कारणों को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। मृतक के परिजन और सहकर्मियों के अनुसार वह पिछले कई वर्षों से मानसिक तनाव में था। उन्होंने बताया कि शव को मृतक के पैतृक गांव छपरा भेज दिया गया है।