Bihar News: राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक संपन्न, राजस्व वृद्धि और करदाता सुविधा पर दिया गया बल

Bihar News: वाणिज्य-कर विभाग, बिहार के आयुक्त-सह-सचिव संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज राज्य के सभी प्रमण्डलीय अपर आयुक्तों (प्रशासन) एवं अंचल प्रभारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यह बैठक दो चरणों में आयोजित की गई थी, जिसमें सुबह के सत्र में विभिन्न प्रमण्डलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और दोपहर के सत्र में पटना स्थित अंचलों के साथ 'कर भवन' में भौतिक रूप से संवाद किया गया।



बैठक के दौरान आयुक्त-सह-सचिव ने विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित सकारात्मक निर्देश दिए:-

राजस्व संग्रहण में तेजी: सचिव महोदय ने सभी अंचल प्रभारियों को राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समर्पण के साथ कार्य करने और बकाया करों की वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया।

करदाता सहायता एवं पारदर्शिता: उन्होंने करदाताओं की समस्याओं के त्वरित निष्पादन और विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया ताकि व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा मिल सके।

तकनीक का उपयोग: आई.टी. शाखा और अन्वेषण ब्यूरो के समन्वय से डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर कर-वंचना रोकने हेतु रणनीति साझा की गई।

अनुपालन और प्रतिवेदन: सभी प्रमण्डलीय अपर आयुक्तों को नियमित रूप से प्रगति प्रतिवेदनों की समीक्षा करने और निचले स्तर पर अधिकारियों का मार्गदर्शन करने हेतु प्रेरित किया गया।







इस समीक्षात्मक बैठक में राज्य कर विशेष आयुक्त (कर शाखा), राज्य कर अपर आयुक्त (आईटी शाखा), एवं राज्य कर अपर आयुक्त (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) सहित मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।