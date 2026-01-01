बेगूसराय में बड़ा एनकाउंटर: STF–पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ढेर हुआ कुख्यात नक्सली एरिया कमांडर

बिहार के बेगूसराय जिले से सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ (STF Bihar) और बेगूसराय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात नक्सली एरिया कमांडर दयानंद मालाकार उर्फ दमन मुठभेड़ में मारा गया।

Bihar Crime News: बिहार के बेगूसराय जिले से सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ (STF Bihar) और बेगूसराय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात नक्सली एरिया कमांडर दयानंद मालाकार उर्फ दमन मुठभेड़ में मारा गया। यह एनकाउंटर गुरुवार देर शाम तेघड़ा थाना क्षेत्र के नोनपुर गांव के बहियार इलाके में हुआ।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दयानंद मालाकार किसी बड़ी नक्सली साजिश को अंजाम देने की फिराक में इलाके में छिपा हुआ है। सूचना के आधार पर की गई घेराबंदी के दौरान नक्सली ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया।

घेराबंदी के दौरान शुरू हुई फायरिंग, 20 राउंड चले

एसटीएफ को इनपुट मिला था कि इनामी नक्सली दयानंद मालाकार अपने पैतृक गांव नोनपुर के आसपास सक्रिय है। जैसे ही सुरक्षा बलों ने बहियार क्षेत्र में उसे चारों ओर से घेरा, उसने बच निकलने के लिए अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों ओर से करीब 20 राउंड फायरिंग हुई। इसी दौरान दयानंद को गोली लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके को सील कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया।

50 हजार का इनामी था दयानंद उर्फ दमन

मारे गए नक्सली दयानंद मालाकार पर बेगूसराय, खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिलों के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम सहित 16 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे।

वह लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसके चलते पुलिस मुख्यालय की ओर से उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। वर्ष 2020 में उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जेल से छूटने के बाद वह दोबारा नक्सली गतिविधियों में सक्रिय हो गया था।

मौके पर एसपी मनीष, FSL टीम जुटा रही साक्ष्य

एनकाउंटर के बाद बेगूसराय जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसपी मनीष स्वयं पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

घटनास्थल पर एफएसएल (Forensic Science Laboratory) की टीम पहुंचकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से जिले में सक्रिय नक्सली नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है।