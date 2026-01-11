Main Menu

Viral MMS: उमैर और मैरी पाकिस्तान में हुए गिरफ्तार! जानिए 7 मिनट 11 सेकंड वायरल वीडियो की सच्चाई

Edited By Ramanjot, Updated: 11 Jan, 2026 04:39 PM

umair mary viral video 7 11

Umair Mary viral video: सोशल मीडिया पर इन दिनों “7 minute 11 second viral video” को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें उमैर और मैरी नाम के दो लोग हैं और उन्हें पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन क्या...

Umair Mary viral video: सोशल मीडिया पर इन दिनों “7 minute 11 second viral video” को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें उमैर और मैरी नाम के दो लोग हैं और उन्हें पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन क्या यह दावा सच है? आइए जानते हैं पूरा फैक्ट चेक। 

क्या सच में 7 मिनट 11 सेकंड का वीडियो मौजूद है? 

अब तक ऐसे किसी पूरे और असली वीडियो का कोई सबूत नहीं मिला है। सोशल मीडिया पर सिर्फ कुछ धुंधले स्क्रीनशॉट और कम क्वालिटी के छोटे क्लिप वायरल हो रहे हैं, जिनकी सच्चाई की पुष्टि नहीं हो पाई है। 

उमैर और मैरी की पाकिस्तान में गिरफ्तारी हुई? 

इस दावे के समर्थन में कोई पुलिस रिपोर्ट, कोई एफआईआर, कोई सरकारी बयान या कोई विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट मौजूद नहीं है। यानी गिरफ्तारी की खबर पूरी तरह अफवाह लगती है। 

वीडियो को लेकर शक क्यों? 

डिजिटल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह मामला फेक या AI-जनरेटेड (Deepfake) हो सकता है। वीडियो के नाम पर स्कैम लिंक फैलाए जा रहे हैं। लोगों को “ओरिजिनल MMS” का लालच देकर डेटा और पैसे ठगे जा सकते हैं। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां फर्जी वायरल MMS के जरिए लोगों को धोखा दिया गया। 

यूजर्स के लिए जरूरी चेतावनी 

  • किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें।  
  • “पूरा वीडियो यहां देखें” जैसे मैसेज से बचें 
  • संदिग्ध पोस्ट को रिपोर्ट करें 
  • बिना पुष्टि के वीडियो या खबर शेयर न करें

