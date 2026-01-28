सरस्वती विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, दीवार गिरने से वृद्ध महिला और छह बच्चियां घायल

Edited By Harman, Updated: 28 Jan, 2026 01:01 PM
Bihar News : बिहार में जमुई नगर परिषद क्षेत्र में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक पुरानी ईंट की दीवार गिर गई, जिससे एक वृद्ध महिला और छह बच्चियां दबकर घायल हो गईं।
Bihar News : बिहार में जमुई नगर परिषद क्षेत्र में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक पुरानी ईंट की दीवार गिर गई, जिससे एक वृद्ध महिला और छह बच्चियां दबकर घायल हो गईं।
पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि मंगलवार की देर रात सिरचंद नवादा मुहल्ला में ढोल-बाजे के साथ सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस के दौरान कुछ युवक अलग-अलग कला का प्रदर्शन कर रहे थे। कई महिलाएं और बच्चियां एक लंबी पुरानी दीवार के सहारे खड़ी होकर जुलूस देख रही थीं, जबकि कुछ बच्चियां दीवार पर चढ़ी हुई थीं।
बताया जा रहा है कि भीड़ और अधिक वजन पड़ने के कारण करीब 40 से 50 फीट लंबी दीवार अचानक गिर गई। इस घटना में एक वृद्ध महिला और छह बच्चियां दबकर घायल हो गईं। सूत्रों ने बताया कि सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।