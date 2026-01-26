Main Menu

प्रेम प्रसंग के चलते युवक की बेरहमी से हत्या, महिला समेत 8 लोग गिरफ्तार

26 Jan, 2026

Chhapra News : बिहार में सारण जिले के गड़खा थाना की पुलिस ने सूरज कुमार हत्याकांड का अनुसंधान करते हुए एक महिला समेत कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मटखौवां गांव निवासी सूरज कुमार की हत्या प्रेम प्रसंग के कारण की गई थी, जिसके लिए तकनीकी अनुसंधान और आसूचना के आधार पर पुलिस ने जांच करने के बाद मटखौवां गांव निवासी आरोपी नीरज कुमार, मिठाई कुमार, राकेश कुमार, विकास राम, प्रदीप नट, रोहित कुमार, परशुराम राम और एक महिला को गिरफ्तार किया है। 

पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन, प्लास्टिक का ग्लास और मृतक का चप्पल भी बरामद करने के साथ सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 

