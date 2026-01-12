Bihar News: राष्ट्रीय युवा दिवस पर HIV/AIDS जागरूकता का संदेश, युवाओं ने निभाई अहम भूमिका

राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी (BSACS) एवं बी.डी. कॉलेज, पटना के संयुक्त तत्वावधान में आज बापू टावर, पटना में एचआईवी/एड्स जागरूकता को लेकर स्किट प्रतियोगिता एवं RRC टॉक का आयोजन किया गया।

Bihar News: राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी (BSACS) एवं बी.डी. कॉलेज, पटना के संयुक्त तत्वावधान में आज बापू टावर, पटना में एचआईवी/एड्स जागरूकता को लेकर स्किट प्रतियोगिता एवं RRC टॉक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुमित कुमार, परियोजना निदेशक, बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी तथा प्रो. रत्ना अमृत, प्राचार्य, बी.डी. कॉलेज, पटना की गरिमामयी उपस्थिति रही।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परियोजना निदेशक सुमित कुमार ने कहा कि बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी एचआईवी/एड्स की रोकथाम, नियंत्रण एवं जागरूकता के लिए निरंतर योजनाबद्ध और प्रभावी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि एचआईवी के खिलाफ इस लड़ाई में युवाओं की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवा समाज में जागरूकता और सकारात्मक संदेश पहुंचाने की सबसे सशक्त कड़ी हैं।

उन्होंने युवाओं से सुरक्षित व्यवहार अपनाने, नियमित एचआईवी जांच कराने तथा समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि सही जानकारी, सकारात्मक सोच और सामूहिक प्रयास के माध्यम से ही एचआईवी/एड्स पर प्रभावी नियंत्रण संभव है।

वहीं प्रो. रत्ना अमृत, प्राचार्य, बी.डी. कॉलेज, पटना ने अपने संबोधन में कहा कि रेड रिबन क्लब युवाओं और छात्र-छात्राओं को एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूक करने का एक सशक्त मंच है। उन्होंने कहा कि कॉलेज के छात्र-छात्राएं समाज में जागरूकता फैलाने और भ्रांतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

उन्होंने युवाओं से रेड रिबन क्लब से सक्रिय रूप से जुड़कर जागरूकता अभियानों में भाग लेने का आह्वान किया तथा कहा कि सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और जिम्मेदार व्यवहार के माध्यम से ही एचआईवी/एड्स मुक्त समाज की दिशा में प्रभावी कदम बढ़ाए जा सकते हैं।

कार्यक्रम के दौरान 22 शिक्षण संस्थानों के लगभग 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों द्वारा एचआईवी/एड्स जागरूकता विषय पर अपने विचार साझा किए गए। वहीं विभिन्न शिक्षण संस्थानों की टीमों द्वारा प्रस्तुत स्किट के माध्यम से आमजन को यह संदेश दिया गया कि एड्स किसी के साथ रहने, छूने अथवा सामाजिक संपर्क से नहीं फैलता, बल्कि यह मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई के उपयोग एवं संक्रमित रक्त के माध्यम से फैलता है। इस दौरान समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने पर विशेष जोर दिया गया।

RRC टॉक एवं स्किट प्रतियोगिता के विजेताओं का चयन कार्यक्रम में उपस्थित जूरी सदस्यों द्वारा किया गया।RRC टॉक प्रतियोगिता में संजीवनी सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि खुशी राज द्वितीय स्थान पर एवं मुस्कान तृतीय स्थान पर रहे। वहीं स्किट प्रतियोगिता में एन.सी.सी टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया, ए.एन कॉलेज पटना को द्वितीय स्थान तथा कॉलेज ऑफ कॉमर्स को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को जिम्मेदार व्यवहार अपनाने, एचआईवी जांच के प्रति जागरूक होने तथा भेदभाव रहित समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि जागरूकता, समझ और सकारात्मक सोच के साथ ही एचआईवी/एड्स के खिलाफ प्रभावी लड़ाई संभव है।

इस अवसर पर मनोज कुमार सिन्हा, संयुक्त निदेशक (आई.ई.सी.), BSACS, एन.के. गुप्ता, अपर परियोजना निदेशक, BSACS, अजीत कुमार सिन्हा, संयुक्त निदेशक (वित्त), BSACS तथा आलोक सिंह, सहायक निदेशक (युवा), BSACS सहित BSACS के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे।