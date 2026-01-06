Main Menu

बड़ी खबर: BSSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, दो दिन पहले ही किया था ज्वाइन

Edited By Ramanjot, Updated: 06 Jan, 2026 04:59 PM

bssc chairman and bihar former dgp alok raj has resigned

BSSC Chairman Alok Raj resigns: पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। BSSC के चेयरमैन आलोक राज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी बात है कि दो दिन पहले ही उन्होंने ज्वाइन किया था। उन्होंने सामान्य विभाग को अपना इस्तीफा भेज दिया है। पत्र...

Alok Raj resigns: पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) के चेयरमैन आलोक राज (Alok Raj Resigned) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी बात है कि दो दिन पहले ही उन्होंने ज्वाइन किया था। उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए सामान्य विभाग को अपना इस्तीफा भेज दिया है।

31 दिसंबर को मिली थी BSSC अध्यक्ष की जिम्मेदारी

बता दें कि आलोक राज 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 31 दिसंबर को नीतीश सरकार ने आलोक राज को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। जैसे ही वे महानिदेशक (DG) पद से सेवानिवृत्त हुए, तुरंत बाद उन्हें बिहार कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।  सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार, आलोक राज को अगले पांच वर्षों के लिए BSSC अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। लेकिन ज्वाइन करने के सिर्फ दो दिन बाद ही उनके इस्तीफे ने प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।

 


 
 

