"यहां तो 20-25 हजार में मिल जाती हैं लड़किया"...उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति का विवादित बयान, मचा सियासी बवाल

Bihar Desk: उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य (Rekha Arya) के पति गिरधारी लाल (Girdhari Lal) ने बिहार को लेकर विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बिहार में लड़की 20-25 हजार में मिल जाती है। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 

गिरधारी लाल का यह वीडियो अल्मोड़ा की सोमेश्वर विधानसभा का बताया जा रहा है, जहां वे भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सामने बैठे युवा कार्यकर्ताओं को कहा कि अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है...हमारे साथ चलना तुम्हारी शादी करवा देंगे। 

"तुम कितनी उम्र के हो? अभी शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। तो फिर तुम शादी बुढ़ापे में करोगे? अभी तक तीन-चार बच्चे हो जाते। लड़की हम तुम्हारे लिए बिहार से ले आते। बिहार में 20-25 हजार में लड़की मिल जाती है। चलिए मेरे साथ तुम्हारी शादी करवाते हैं।"
 
ज्योति रौतेला ने दी आंदोलन की चेतावनी
उनके इस बयान के बाद सियासत गरमा गई है। उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सड़कों से लेकर सदन तक आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मंत्री के पति ने उत्तराखंड का नाम खराब करने का काम किया है। अगर सरकार इस मामले को हल्के में लेती है तो हम आंदोलन करेंगे।

आपको बता दें कि उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य 2027 के चुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में उनके पति गिरधारी लाल भी कुछ दिन पहले अल्मोड़ा जिले में पड़ने वाली सोमेश्वर सीट के दौलाघाट क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां उन्होंने यह विवादित बयान दे दिया है। हालांकि, उन्होंने इस वीडियो का फेक बताया है। 

