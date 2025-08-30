22 Carat Gold Price Today: सोना तोड़ रहा सारे रिकॉर्ड, चांदी की भी बढ़ी चमक, चेक करें अपने शहर का लेटेस्ट रेट्स

देश में सोना-चांदी के भाव में लगातार बदलाव हो रहा है,बदलाव का ये दौर बिहार में भी जारी है। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से सोने-चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव जारी है।

22 Carat Gold Price Today: देश में सोना-चांदी के भाव में लगातार बदलाव हो रहा है,बदलाव का ये दौर बिहार में भी जारी है। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से सोने-चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव जारी है। वहीं, (silver price today)चांदी के भाव में आज तेजी देखी गयी हैै। (Today Gold Rate In Patna) पटना के सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोना (24 Carat Gold Rate today 30 August 2025) ₹102,650 प्रति 10 ग्राम हो गया है। 22 कैरेट सोने (22 Carat Gold Rate today) की कीमत आज ₹94,568 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। इसी तरह, 18 कैरेट (18 Carat Gold Rate today) सोना ₹77,375 प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। आज पटना के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत ₹117,175 प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है। जानिए प्रदेश के प्रमुख शहरों में आज क्या रेट हैं सोने के...

Gold Rate Today Patna | 22 Carat Gold Rate today

आज Patna में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹102,650 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट के लिए ₹94,568 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट के लिए ₹77,375 प्रति 10 ग्राम है।

Gold Rate Today Muzaffarpur | Aaj ka 24 Carat Gold ka Rate

आज Muzaffarpur में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹102,650 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट के लिए ₹94,568 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट के लिए ₹77,375 प्रति 10 ग्राम है।

Gold Rate Today Darbhanga | Gold Rate today

आज Darbhanga 24 कैरेट सोने की कीमत ₹102,650 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट के लिए ₹94,568 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट के लिए ₹77,375 प्रति 10 ग्राम है।

Gold Rate Today Begusarai | Aaj Sone Ka Bhav Kya Ha

आज Begusarai में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹102,650 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट के लिए ₹94,568 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट के लिए ₹77,375 प्रति 10 ग्राम है।

22 Carat Gold Price Today Saharsa|Gold Rate today

आज Saharsa में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹102,650 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट के लिए ₹94,568 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट के लिए ₹77,375 प्रति 10 ग्राम है।

Gold Rate Today Bhagalpur | Aaj Ka Sone Ka Price Kya Hai

आज Bhagalpur में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹102,650 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट के लिए ₹94,568 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट के लिए ₹77,375 प्रति 10 ग्राम है।

Gold Price Today Katihar | Bihar me aaj 18 Carat Gold ka Rate

आज Katihar में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹102,650 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट के लिए ₹94,568 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट के लिए ₹77,375 प्रति 10 ग्राम है।

Gold Price Today Gaya Ji | Aaj Sone Chandi Ka Bhav

आज Gaya Ji में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹102,650 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट के लिए ₹94,568 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट के लिए ₹77,375 प्रति 10 ग्राम है।

शुद्ध सोने की पहचान कैसे करें? जानिए जरूरी टिप्स

अगर आप सोने की खरीदारी कर रहे हैं, तो उसकी शुद्धता की पहचान करना बेहद जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा सोने की शुद्धता जांचने के लिए हॉलमार्क अंकन दिया जाता है। हॉलमार्क के अनुसार:

24 कैरेट सोने पर 999 अंकित होता है, जो सबसे शुद्ध माना जाता है।

22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875, और 18 कैरेट पर 750 अंक दर्ज होते हैं।

आभूषण आमतौर पर 22 कैरेट सोने के बनाए जाते हैं, क्योंकि 24 कैरेट का सोना बेहद मुलायम होता है और गहने बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता।

कैसे तय होती है सोने की कीमत?

सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (LBMA) द्वारा निर्धारित की जाती हैं। भारत में, इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) आयात शुल्क और अन्य करों को जोड़कर रिटेल कीमतें तय करता है।

किन कारकों से बदलती हैं सोने की कीमतें?

सोने की कीमतें सिर्फ मांग और आपूर्ति पर निर्भर नहीं करतीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का भी इस पर असर पड़ता है। प्रमुख कारण:

लंदन ओटीसी स्पॉट मार्केट और कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स में उतार-चढ़ाव।

आर्थिक अनिश्चितता, मुद्रास्फीति और डॉलर की कीमतों में बदलाव।

केंद्रीय बैंकों की नीतियां और वैश्विक निवेश प्रवृत्तियां।

सोने और चांदी की कीमतों में होने वाले ये बदलाव निवेशकों के लिए अहम होते हैं, क्योंकि यह सीधे उनके निवेश को प्रभावित करते हैं।