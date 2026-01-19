Main Menu

Basant Panchami Rangoli Design: घर की शोभा बढ़ा देंगी ये लेटेस्ट और आसान रंगोली

Edited By Ramanjot, Updated: 19 Jan, 2026 05:43 PM

basant panchami rangoli design

बसंत पंचमी का पर्व भारतीय संस्कृति में ज्ञान, कला और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन Goddess Saraswati की पूजा की जाती है और पीले रंग से घर को सजाने की परंपरा होती है।

Basant Panchami Rangoli Design: बसंत पंचमी का पर्व भारतीय संस्कृति में ज्ञान, कला और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन Goddess Saraswati की पूजा की जाती है और पीले रंग से घर को सजाने की परंपरा होती है। पूजा से पहले बनाई गई Rangoli Design न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाती है, बल्कि शुभता भी लेकर आती है।

अगर आप इस वसंत पंचमी अपने घर को खास बनाना चाहते हैं, तो ये Latest Rangoli Ideas जरूर ट्राई करें।

 मां सरस्वती थीम रंगोली (Saraswati Rangoli)

PunjabKesari

वसंत पंचमी पर Saraswati Puja होती है, ऐसे में देवी सरस्वती से प्रेरित रंगोली सबसे खास मानी जाती है। इस तरह की रंगोली पूजा स्थल या मुख्य दरवाजे पर बेहद आकर्षक लगती है।

 कलश रंगोली डिजाइन (Kalash Rangoli Design)

PunjabKesari

अगर फिगर वाली रंगोली बनाना मुश्किल लगता है, तो Kalash Design एक शानदार विकल्प है। पूजा का कलश शुभता का प्रतीक माना जाता है। आप इसमें Flowers & Leaves Decoration का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे रंगोली और ज्यादा नेचुरल लगेगी।

कमल फूल से सजी रंगोली (Lotus Rangoli)

PunjabKesari

मां सरस्वती कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, इसलिए Lotus Rangoli Design बेहद सुंदर लगती है। गुलाबी कमल और पीले बैकग्राउंड का कॉम्बिनेशन दूर से ही ध्यान खींचता है।

मंडाला आर्ट रंगोली (Mandala Rangoli Art)

PunjabKesari

अगर आपको Mandala Art आती है, तो यह वसंत पंचमी के लिए परफेक्ट चॉइस है। रंगों का चयन सोच-समझकर करें, तभी इसका पैटर्न उभरकर सामने आएगा।

फूल-पत्तियों से बनी रंगोली (Flower Rangoli)

PunjabKesari

रंगों की जगह Fresh Flowers & Green Leaves से बनी रंगोली भी बेहद खूबसूरत लगती है। यह नेचुरल और सिंपल लुक पसंद करने वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है।

