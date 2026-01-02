Main Menu

  • Bihar Bulldozer Action: नए साल पर बिहार में बुलडोजर एक्शन, इन 8 प्रमुख सड़कों पर चलेगा पीला पंजा

Edited By Ramanjot, Updated: 02 Jan, 2026 12:00 PM

bihar bulldozer action bulldozers will run on these 8 main roads of chhapra

Bihar Bulldozer Action: प्रशासनिक आदेश के अनुसार, साल के पहले 10 दिनों में शहर की 8 अत्यधिक अतिक्रमणग्रस्त सड़कों पर अभियान चलाया जाएगा। इन सड़कों पर लंबे समय से सड़क किनारे और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है।

Bihar Bulldozer Action: नए साल की शुरुआत के साथ ही छपरा जिला प्रशासन और नगर प्रशासन ने अतिक्रमण (Bulldozer Action Chhapra) के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। जिलाधिकारी के आदेश पर सदर एसडीओ नितेश कुमार ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अभियान में किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी जाएगी। 

पहले 10 दिनों में 8 प्रमुख सड़कों पर चलेगा अभियान 

प्रशासनिक आदेश के अनुसार, साल के पहले 10 दिनों में शहर की 8 अत्यधिक अतिक्रमणग्रस्त सड़कों पर अभियान चलाया जाएगा। इन सड़कों पर लंबे समय से सड़क किनारे और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है।


किस दिन-कहां चलेगा अभियान
 

तिथि  अतिक्रमणग्रस्त सड़कें
 2 जनवरी  भगवान बाजार भरत मिलाप चौक से शिव बाजार होते हुए लल्लू मोड़ तक
 3 जनवरी गुदरी मेन रोड से गुदरी चौक तक
 5 जनवरी मौना नीम से मौना पंचायत भवन होते हुए नेहरू चौक तक
 6 जनवरी नेहरू चौक से 44 नं रेलवे ढाला होते हुए सादा ओभर ब्रिज तक
 7 जनवरी मौना नीम से मौला मस्जिद तक
 8 जनवरी साधु लाल पृथ्वी चंद उच्च विद्यालय नीचली रोड से नयी बाजार तीन मुहानी तक
 9 जनवरी बुट्टी मोड़ से इनई मोड़ तक नीचली रोड
 10 जनवरी सलेमपुर चौक से सिविल कोर्ट गेट होते हुए साहेबगंज चौक तक 

 

विधि-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की 

सदर एसडीओ और एसडीपीओ के संयुक्त आदेश में कहा गया है कि अभियान के दौरान प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे, ताकि शांति और कानून-व्यवस्था बनी रहे।

अतिक्रमण चिन्हित करेंगे अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी, सदर छपरा को निर्देश दिया गया है कि वे अंचल अमीन या राजस्व कर्मचारियों के साथ मौके पर उपस्थित रहकर अतिक्रमण को चिन्हित कराएंगे, जिससे अभियान के दौरान किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो।

चालान और ट्रैफिक कार्रवाई भी होगी

पथ प्रमंडल छपरा के कनीय अभियंता मौके पर रहेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी मोटरयान निरीक्षक की प्रतिनियुक्ति करेंगे। यातायात थाना अवैध रूप से खड़े वाहनों पर चालान की कार्रवाई करेगा 

सभी थाना प्रभारियों को विशेष निर्देश

नगर थाना, भगवान बाजार और छपरा मुफस्सिल सहित सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में पुलिस बल के साथ मौजूद रहकर अभियान के दौरान पूर्ण सहयोग और विधि-व्यवस्था सुनिश्चित करें। 

नगर निगम करेगा माइकिंग और वीडियोग्राफी 

उपनगर आयुक्त, छपरा नगर निगम को निर्देश दिया गया है कि अभियान से पहले माइकिंग कराकर लोगों को सूचित करें। अतिक्रमण हटाने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएं। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कर CD सुरक्षित रखें। 


 

