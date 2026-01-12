अब बिहार में बनेगा चिप्स और फ्रेंच फ्राइज, किसान भाइयों को मालामाल करने की आयी योजना

बिहार सरकार का कृषि विभाग किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में विभाग लेडी रोसेटा क्षेत्र विस्तार योजना के तहत किसानों को भारी अनुदान देकर इसकी खेती शुरू करवा चुका है। बिहार के किसान इसे अपने खेतों में लगाने लगे हैं।

Bihar News: बिहार सरकार का कृषि विभाग किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में विभाग लेडी रोसेटा क्षेत्र विस्तार योजना के तहत किसानों को भारी अनुदान देकर इसकी खेती शुरू करवा चुका है। बिहार के किसान इसे अपने खेतों में लगाने लगे हैं।

लेडी रोसेटा आलू की खासियत

लेडी रोसेटा आलू की एक उन्नत प्रजाति है, जिसका उपयोग चिप्स और फ्रेंच फ्राइज बनाने में होता है। इसकी खेती से किसान न सिर्फ अपनी आय बढ़ा सकते हैं, बल्कि इस प्रकार के आलू की बढ़ती मांग को भी पूरा कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान विभागीय वेबसाइट http://horticulture.bihar.gov.in पर या बिहार कृषि ऐप पर जाकर 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना के तहत सरकार किसानों को अनुदानित दर पर बीज मुहैया करा रही है। न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर) और अधिकतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) के लिए अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें बीज की दर प्रति हेक्टेयर 30 क्विंटल है। इसकी खेती के लिए प्रति हेक्टेयर अनुमानित इकाई लागत करीब एक लाख पच्चीस हजार रुपये है, जिस पर 75 प्रतिशत यानी करीब चौरानवे हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता राशि दी जा रही है। इसमें बीज का मूल्य शामिल है।

यह सहायता राशि दो किस्तों में 75:25 के अनुपात में दी जाएगी। प्रथम किस्त के रूप में 70,397 रुपये इनपुट एवं उपादान की खरीद के लिए तथा द्वितीय किस्त के रूप में 23,466 रुपये प्रति हेक्टेयर आलू रोपाई के बाद स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन के उपरांत दी जाएगी। किसानों का चयन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर किया जाएगा।

किन जिलों के लिए है यह योजना

आलू के लेडी रोसेटा प्रभेद का क्षेत्र विस्तार राज्य के 17 जिलों औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, गया, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, नालंदा, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सिवान एवं वैशाली में किया जाएगा।

