Bihar News: प्रगति यात्रा की सड़कों की हुई बड़ी समीक्षा, पथ निर्माण विभाग सख्त

Bihar News: पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल के द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान घोषित पथ निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं की विभागीय सभाकक्ष में आज विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही, उन्होंने मुख्यमंत्री की आगामी समृद्धि यात्रा की भी तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। इस दौरान वरीय पदाधिकारियों एवं अभियंताओं सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

बैठक में सचिव ने विभाग अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति, गुणवत्ता, समय-सीमा एवं चुनौतियों पर गहन चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रगति यात्रा के दौरान घोषित सभी योजनाओं को उच्च प्राथमिकता देकर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए।

प्रगति यात्रा के दौरान घोषित मुख्य परियोजना-

जेपी गंगा पथ का पश्चिम में वीर कुंवर सिंह सेतु तक विस्तार

एम्स गोलबंर-जानीपुर-पईनापुर-नेवा पथ का चौड़ीकरण

दीदारगंज से आगे मोकामा राजेंद्र सेतु तक संपर्कता

दानापुर कैंट से मनेर होते हुए बिहटा तक 4 लेन

फारबिसगंज शहर में सुभाष चौक पर आरओबी का निर्माण

पूर्णिया में एनएच-107 से एनएच-60 को जोड़ने वाला परोरा बाईपास

बक्सर में एनएच-922 से गंगा पुल पर अवस्थित जन्श्वर मिश्रा पुल का संपर्कता

औरंगाबाद में देव नगर पंचायत में रिंग रोड का निर्माण

लखीसराय की सीमा पर अवस्थित पचना से नालंदा जिला के सरमेरा तक ग्रीनफील्ड सड़क का निर्माण

दरभंगा के शोभना बाईपास को 4-लेन विकसित करना

मधुबनी शहर में रिंग रोड का निर्माण एवं कनकपुर से जगतपुर तक सड़क निर्माण, जिसे पंडौल बाईपास से जोड़ा जाएगा।

गोपालगंज में मीरगंज बाजार के बाईपासका निर्माण

मोहनिया बाईपास का निर्माण

पथ निर्माण विभाग, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएसआरडीसीएल) और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बीआरपीएनएनएल) द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान घोषित 131 परियोजना का कार्य किया जा रहा है। मुंगेर में नगर निगम कार्यालय से शास्त्री चौक भाया जुबलीवेल कालीताजिया जेपी पथ चौक तक सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। भू-अर्जन की समस्या से संबंधित रिपोर्ट मांगी गई ताकि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की शिथिलता या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा बाधाओं को शीघ्र दूर करने के लिए समन्वय सुनिश्चित किया जाए।

सचिव ने कहा कि आगामी समृद्धि यात्रा के दौरान प्रस्तावित सड़क, पुल एवं अन्य अवसंरचना संबंधी कार्यों की पूर्व तैयारी पूर्ण की जाए ताकि यात्रा के दौरान सुचारु आवागमन एवं जनता को अधिकतम सुविधा मिल सके। सभी संबंधित अभियंताओं एवं अधिकारियों को परियोजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन से संबंधित कार्ययोजना को तत्काल तैयार करने एवं नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सभी पदाधिकारियों को नियमित स्थल भ्रमण करने हेतु निदेशित किया गया। जिला प्रशासन से भी समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया।