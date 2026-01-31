भीषण सड़क हादसा, कोहरे में खड़े कंटेनर से टकराई कार...उ़ड़े परखच्चे; डॉक्टर दंपति की मौत

Bihar Road Accident : बिहार के वैशाली जिले में आज शनिवार तड़के एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में डॉक्टर दंपति की जान चली गई। घने कोहरे के कारण मुजफ्फरपुर-पटना फोरलेन पर एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े कंटेनर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के...

Bihar Road Accident : बिहार के वैशाली जिले में आज शनिवार तड़के एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में डॉक्टर दंपति की जान चली गई। घने कोहरे के कारण मुजफ्फरपुर-पटना फोरलेन पर एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े कंटेनर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार दंपति की मौत हो गई।

खड़े कंटेनर से टकराई तेज रफ्तार कार

मिली जानकारी के अनुसार, घटना सराय थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास अहले सुबह हुई। सराय थानाध्यक्ष मणि भूषण कुमार ने बताया कि कोहरे के चलते सड़क पर दृश्यता बेहद कम थी। इसी दौरान कार चालक खड़े कंटेनर को समय रहते नहीं देख सका और पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। वहीं हादसे डॉक्टर दंपति की मौत हो गई। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सराय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे दंपति को बाहर निकालकर हाजीपुर सदर अस्पताल भेजा गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

अररिया सदर अस्पताल में कार्यरत थे मृतक डॉक्टर

बताया जा रहा है कि दोनों अररिया सदर अस्पताल में कार्यरत थे और मूल रूप से पटना के रहने वाले थे। पुलिस ने हादसे की सूचना परिजनों को दे दी है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में हादसे की वजह घना कोहरा और कम दृश्यता बताई जा रही है।