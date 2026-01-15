Main Menu

  • छपरा में पुलिस और आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, ट्रक से 5432 लीटर विदेशी शराब बरामद, दो  तस्कर गिरफ्तार

Edited By Harman, Updated: 15 Jan, 2026 03:26 PM

chhapra saran foreign liquor were recovered from the truck smugglers arrested

Chhapra News: बिहार के सारण जिले में सोनपुर थाना पुलिस और मद्यनिषेध विभाग की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुये एक ट्रक से 5432.925 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। इस दौरान दो अंतरराज्यीय शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। 

पुलिस सूत्रों के अनुसार, कुशवाहा चौक पर वाहन जांच के दौरान मुजफ्फरपुर जा रहे ट्रक की तलाशी ली गई, जिसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब मिली। गिरफ्तार तस्करों की पहचान राजस्थान के बालोतरा जिले के किशना राम और बाड़मेर जिले के बांका राम के रूप में हुई है। 

दोनों अभियुक्तों के खिलाफ बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने मुजफ्फरपुर में शराब मंगवाने वाले अवैध कारोबारी की जानकारी दी है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की छापेमारी कर रही है।


 

